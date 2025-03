Lancée en 2017, l’Opel Insignia de seconde génération arrivait dans un marché européen déjà en fort déclin pour les berlines familiales de marques généralistes. Comme les Ford Mondeo et autres Renault Talisman, elle a discrètement disparu et sa production en Europe a cessé dès l’année 2022. Chez nous en France, elle souffrait d’ailleurs d’un malus écologique déjà rédhibitoire dans sa puissante version GS.

Conçue alors qu’Opel appartenait encore à la General Motors, cette Opel Insignia de seconde génération était aussi commercialisée aux Etats-Unis jusqu’en 2020 sous le nom de Buick Regal (une marque du groupe General Motors auquel appartenait Opel avant son rachat par l’ancien groupe PSA devenu Stellantis). Et comme Buick possède une solide implantation en Chine où les berlines ne sont pas encore devenues totalement ringardes, elle reste commercialisée dans l’Empire du Milieu actuellement. L’année dernière, d’ailleurs, cette Buick Regal chinoise a reçu un gros restylage avec une face avant qui n’a désormais plus grand-chose à voir avec celle de l’Insignia que nous connaissions en Europe (même si elle garde les mêmes optiques).

Un nouveau restylage pour la Regal GS

Cette Buick Regal à la face avant très différente cohabite désormais en Chine avec la Regal GS, beaucoup plus ressemblante à l’Opel Insignia Grand Sport européenne. Disposant d’un intérieur à peu près moderne même s’il conserve une architecture traditionnelle, cette Regal GS laisse le choix entre deux variantes d’un petit quatre cylindres turbo essence (avec 169 ou 237 chevaux).

Car oui, il se vend toujours beaucoup de voitures thermiques en Chine même si ce marché profite d’une part plus importante de modèles électriques et hybrides rechargeables qu’en Europe et aux Etats-Unis.

En Europe, en tout cas, il n’est pour l’instant pas prévu de voir revenir l’Insignia au catalogue d’Opel. Dans sa première génération commercialisée entre 2008 et 2017, elle parvenait encore à conserver des volumes de vente corrects malgré la perte d’intérêt pour cette catégorie de véhicules.