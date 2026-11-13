Il fonce en vieille Citroën Méhari sur la dangereuse Nordschleife et impressionne tout le monde

Tout le monde connaît la Nordschleife, cette mythique boucle nord du Nürburgring connue pour son tracé interminable (plus de 22 kilomètres) et ses innombrables virages rapides, la plupart en aveugle et toujours avec le rail très proche du bitume. Un juge de paix incontournable, régulièrement utilisé par les constructeurs automobiles pour éprouver leurs nouveaux modèles et chronométrer leurs versions sportives.

On y croise parfois les sportives les plus puissantes du moment mais, dans les sessions où le grand circuit allemand est ouvert à tous, il n’est pas rare d’y voir des autos pour le moins surprenantes.

Une Méhari à fond sur la Nordschleife !

Et c’est le moins que l’on puisse dire en voyant cette Méhari orange à fond sur la Nordschleife, pilotée par un conducteur casqué. Non seulement il a laissé le pare-brise en position rabattue sur le capot, mais il roule à fond et prend un angle généreux dans les virages avec sa vieille voiture de plage.

Rappelons qu’il s’agit d’une auto reprenant la mécanique de la Citroën 2CV, avec seulement 29 chevaux sous le capot pour une masse de moins de 600 kilos sur la balance.

Son conducteur semble en tout cas prendre beaucoup de plaisir à la cravacher sur ce terrain si exigeant et au moins, il peut quasiment passer à fond partout (et encore…). Surtout, il se fait remarquer !