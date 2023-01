Rétromobile 2023 : les vedettes du stand Citroën

Pas de thème cette année pour Citroën, la marque préfère exposer un éventail de modèles connus, et moins connus. Celle qu’il ne faut pas rater est sous doute le concept C10 de 1956. Ce prototype en forme de goutte d’eau inspirera le dessin des DS et SM. Son programme débute en 1953 sous la direction d’André Lefebvre. Inspiré de l’aéronautique, il est très léger (seulement 382 kg), très profilé (Cx de 0,258), et peut atteindre 110 km/h malgré la modeste taille de son moteur de 2CV (425 cm3). Les techniques employées sont modernes pour l’époque puisque sa carrosserie est en aluminium et sa suspension est hydropneumatique à l’avant comme à l’arrière. Ce concept ne donnera pas naissance à une voiture de série, Citroën privilégie alors l’Ami 6, davantage en phase avec la réalité du moment.

Afin de commémorer la fin de la première traversée du Sahara en automobile, menée entre décembre 1922 et janvier 1923, la réplique de l’autochenille « scarabée d’or » fera le déplacement. Initialement, cinq véhicules, basés sur une Citroën B2 10 HP modèle K1, ont parcouru plus de 3 200 km dans le désert. Fort du succès de l’opération, l’équipage décide alors de faire le chemin du retour, non prévu au départ. Elles ont donc parcouru plus de 6 000 km. Cette expédition a ensuite ouvert la voie aux croisières noires et jaunes notamment.

Autre curiosité nettement plus récente, le char au look de 2CV qui sera à l’affiche du prochain film d’Asterix. Il ne dispose ni de moteur, ni de volant ou de suspensions hydrauliques, mais il vaut certainement le coup d’œil.

Citroën Traction, 2CV et CX

Le stand accueillera également des modèles moins exotiques comme une C4 Torpedo de 1929, une Traction Avant Cabriolet de 1937, une 2CV 6 Club de 1990, une Ami 6 berline de 1963, une Méhari de 1972 et une CX Prestige phase 2 de 1989.

Cette année, Citroën souhaite faire un clin d’œil au récent concept Oli (qui sera présent). Les C4, Traction et Méhari seront pour l’occasion repeintes en blanc, tandis que les sièges de la 2CV s’approprieront le tissu « infrarouge » du concept.