Il y aura bientôt une micro-citadine au design emblématique chez Citroën. Vous le savez, la marque aux chevrons a décidé de faire revivre l’appellation légendaire « 2cv » avec un concept-car dévoilé dans le cadre du dernier Mondial de l’Automobile de Paris 2026.

En faisant cela, le constructeur a confirmé le projet du développement d’une nouvelle petite auto 100 % électrique, conçue pour répondre à une nouvelle réglementation spécifique toujours en discussions actuellement au sein de l’Union Européenne (ciblant des véhicules de moins de 4,2 mètres au positionnement tarifaire situé aux environs des 15 000€).

Leapmotor sera mis à contribution

On le sait, cette future 2CV doit être accompagnée d’un modèle utilisant la même technologie chez Fiat (et possiblement aussi chez Opel). Et comme cela a déjà été évoqué lors des dernières semaines, son industrialisation sera organisée dans l’usine Stellantis de Pomigliano d’Arco en Italie. Oui, la nouvelle petite auto française sera « made in Italy ».

Avec cette auto, Stellantis espère limiter au maximum les coûts de développement et de production histoire de tirer son prix vers le bas sans nuire à la rentabilité du projet. Et comme l’a confirmé le directeur de Stellantis Antonio Filosa auprès des journalistes italiens de Motor1, la marque Leapmotor sera mise à contribution pour le développement technique de nouvelles autos électriques du groupe. En recoupant avec d’autres informations rapportées récemment par les journalistes de Reuters entre autres, c’est bien de la conception des futures petites « E-Car » de Stellantis dont il est question ici.

Leapmotor, cette marque automobile chinoise dont Stellantis est actionnaire et gère la distribution au niveau européen, collaborera ainsi directement au développement technique de la future 2CV et de ses cousines. La « start-up » de l’Empire du Milieu assemble déjà aussi son SUV B10 dans une usine Stellantis en Espagne et prêtera sa technologie à un futur SUV d’Opel.

Le fait de confier à un constructeur chinois le soin de mettre au point des composants techniques importants de la voiture, surtout pour un véhicule aussi emblématique que la nouvelle Citroën 2CV, fera sans doute beaucoup parler : le cas de la nouvelle Renault Twingo, dont le développement a été partiellement réalisé en Chine et qui intègre un moteur chinois, faisait déjà grincer des dents pour cette raison.

Pour rappel, la commercialisation de la nouvelle 2CV doit démarrer en 2028.