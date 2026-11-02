La Citroën 2CV interdite au public était encore plus jolie que celle du Mondial de Paris

C’est sans doute le véhicule le plus remarqué parmi tous ceux exposés lors du dernier Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : perché sur le stand Citroën, le concept-car de la future 2CV annonçait le grand retour de la petite auto populaire dans la gamme de la marque aux chevrons.

Le modèle définitif de cette nouvelle 2CV doit arriver dans les concessions en 2028, avec une motorisation 100 % électrique de faible puissance et un prix de base situé aux environs des 15 000€. Ce modèle définitif doit différer du concept-car en de nombreux points : l’extérieur doit évoluer un peu pour respecter les normes tout comme l’habitacle dont la très jolie banquette ne peut probablement pas être commercialisée en l’état.

Encore plus joli en vert !

A l’occasion d’un évènement organisé par Citroën au Beffroi de Montrouge dans le cadre de la convention du Groupement National des agents Citroën et DS il y a quelques jours, le directeur de la marque Xavier Chardon a dévoilé un autre concept-car de cette future 2CV.

Il s’agit d’un exemplaire peint dans un très joli vert menthe très clair au lieu du rouge orangé du modèle exposé au salon de Paris. Un exemplaire arborant aussi des jantes blanches, avec un rendu assez différent de celui qu’on a tous pu observer de près au Mondial.

La forme du véhicule ne change pas mais on note quelques détails différentes comme les poignées de portes peintes de la couleur de la carrosserie contrairement à celles chromées du concept-car rouge.

Citroën avait-il envie de tester les réactions de ses collaborateurs face à ce coloris de carrosserie ? Le modèle définitif aura-t-il droit à cette teinte en 2028 ? En tout cas, l’auto paraît encore plus réussie dans cette configuration ! Seul regret : on ne peut pas observer l’intérieur de cet exemplaire dont les couleurs devraient aussi changer par rapport à celui du salon.