Attention, ceci n’est pas la future Citroën 2CV définitive (mais on espère qu’elle ressemblera à ça)

Après le joli concept-car exposé au Mondial de Paris 2026, tout le monde attend de découvrir enfin la nouvelle Citroën 2cv dans sa version de série. Elle devrait d’ailleurs intégrer de la technologie du partenaire chinois de Stellantis Leapmotor, comme l’ont notamment rapporté les journalistes de l’Usine Nouvelle.

Cette Citroën 2CV dans sa forme définitive, celle qui sera commercialisée, doit arriver en 2028. La « Française » (on met les guillemets car elle devrait être produite en Italie à Pomigliano d’Arco) sera rejointe par d’autres nouvelles petites voitures électriques au sein du groupe Stellantis, notamment chez Fiat (et très probablement chez Opel).

Il faudra attendre un peu plus pour savoir à quoi ressemble la Citroën 2CV de série

Cette nouvelle Citroën 2CV ressemblera-t-elle au concept-car exposé au dernier salon de Paris ? On aurait pu le croire en voyant l’image de tête de cet article qui a été diffusé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Elle montre une petite auto verte, dont les proportions auraient pu être celles du modèle définitif (elles paraissent un peu moins agressives que celles du concept-car).

Mais il n’en est rien : il s’agit en fait d’une image conçue par l’intelligence artificielle, sur la base d’une capture d’écran d’une sculpture en argile montrée dans le documentaire « La légende revient », retraçant le lancement du projet de cette nouvelle 2CV et montrant la conception du concept-car de l’intérieur chez Citroën. Elle a été réalisée par un internaute du forum Worldscoop.

Cela ne veut évidemment pas dire que la future « vraie » 2CV de série ne ressemblera pas à cela : elle doit conserver les proportions générales du concept-car et simplifier son design pour arriver à une addition située aux environs des 15 000€. Elle sera 100 % électrique et doit respecter les contours de la nouvelle catégorie « E-Car » (M1E) réservée à de petites autos électriques, qui tarde à être définie au sein de l’Union européenne.