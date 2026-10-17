"C’est tenter de dessiner une nouvelle fois la Tour Eiffel" : le doc qui raconte la renaissance de la 2CV

C’est une nouvelle tradition qui peu à peu s’installe sur les plateformes de streaming ou l’industrie automobile se paie de temps à autre du temps d’antenne. De la Porsche 911 baptisée Edith qui escaladait un volcan au Chili, sur Amazon, à Ford qui faisait faire le tour du monde à son Explorer en passant par Renault et son fameux Anatomie d’un come-back en 2024. Tous, ou presque, se sont exposés en streaming dans cette communication d’un nouveau genre : le documentaire de marque payé par cette dernière.

Des docs d'entreprises parfois passionnants

Le sommet, ou les tréfonds, du genre était néanmoins atteint par The Seat, sur Netflix, qui narrait les débuts en F1 de Kimi Antonelli chez Mercedes. Le doc nous laissant croire que l’intégralité des tractations entre les parties de l’affaire se déroulait vie WhatsApp, puisque la messagerie avait largement sponsorisé le film.

Évidemment, dans tous les cas, il n’est pas question d’objectivité, mais seulement de s’exposer, parfois complaisamment. Ce qui ne signifie pas que ces « documentaires » soient inintéressants. Du moins pas tous.

Le dernier en date, qui a déboulé sur Prime le 16 octobre dernier ne laisse pas de doute sur son origine puisqu’il est indiqué, dès le générique que « Citroën présente » ce que l’on va découvrir, et qu’il entend revenir sur la genèse de la résurrection de la 2cv.

L’affaire, baptisée La légende revient, est coproduite, et largement racontée, par notre confrère Cédric Fréour et l’on se doute bien que l’on n’assistera pas à une charge contre les errements de Citroën ces dernières années, rapidement évoqués. On effleurera encore moins les frictions en interne liées aux difficultés du groupe, mais on peut néanmoins se laisser surprendre et séduire par ce petit film de ¾ d’heures qui racontent par le menu la naissance de la Deuche numéro 2.

16 mois de gestation

Car on a l’impression d’être intégré aux réunions, d’être assis aux côtés des équipes du design menées par Gilles Vidal et de regarder par-dessus l’épaule de Pierre Leclerq, directeur du style Citroën qui réalise les premiers sketchs de la future auto. Des croquis qui vont se faire retoquer par le boss de la marque, Xavier Chardon, jusqu’à la troisième, et dernière version, qui sera enfin validée. En tous, il aura fallu 16 mois pour aboutir au concept exposé au Mondial.

Ces recherches, ces reculades, ces atermoiements et ces avancées, sur le style extérieur comme intérieur de la nouvelle 2 CV, témoignent surtout d’une difficulté. Dessiner une telle auto, c’est choisir de travailler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, « c’est tenter de dessiner une nouvelle fois la tour Eiffel », comme l’avoue l’un des protagonistes.