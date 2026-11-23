C’était le coup de tonnerre entendu dans le paddock du circuit de Jamara ce vendredi pendant les essais de pré-saison du championnat du monde de Formula E : non seulement Stellantis se préparait à mettre fin à l’engagement de Peugeot Sport au plus haut niveau de l’endurance (WEC) avec la 9X8, mais le groupe s’apprêtait aussi à annuler les programmes de Citroën et Opel en Formula E !

Ce bruit de couloir, qui a eu l’effet d’une bombe en Espagne pendant ces essais, se confirme officiellement aujourd’hui : Stellantis annonce la suppression immédiate du programme de Peugeot Sport et anticipe aussi la sortie de Citroën et Opel en Formula E.

Un sursis comme seule consolation pour les équipes de Stellantis Motorsport

L’abandon du programme de Peugeot Sport en endurance peut se comprendre : la marque au lion a eu plus de quatre saisons pour briller en WEC et aux 24 Heures du Mans avec sa 9X8, sans succès. Personne ne sait si la nouvelle évolution de l’Hypercar aurait pu enfin réussir face à Ferrari et Toyota mais bien que brutale, cette décision aura au moins laissé une chance dans la durée aux équipes du constructeur de Sochaux de faire aussi bien que les deux victoires aux 24 Heures du Mans de la 905 dans les années 90 et la victoire de la 908 diesel en 2009.

Celle de mettre fin aux engagements de Citroën et d’Opel en Formula E paraît plus cruelle encore : Citroën n’a pu disputer qu’une seule saison pour l’instant et pour Opel, la saison à venir sera carrément la seule !

Le conseil d’administration laisse tout de même les deux écuries disputer normalement cette saison 2026-2027 qui s’achèvera à l’été prochain, ce qui permettra aux pilotes et aux employés de se préparer à la suite et même peut-être de décrocher de beaux résultats. Particulièrement pour Opel qui s’attendait à vivre une première saison d’apprentissage avant de jouer en tête les années suivantes, c’est tout de même une situation extrêmement délicate sur le plan de l’image. L’organisateur de la Formula E se retrouve lui aussi dans l’embarras : il voit deux constructeurs automobiles partir après avoir déjà été lâché par Mercedes, BMW, Audi ou encore McLaren. Il ne restera plus que Porsche, Jaguar, Cupra et Nissan.

Les petits programmes vont survivre

A noter que les programmes de « compétition client », moins coûteux et même rentables, ne seront pas supprimés. Celui de Lancia en Rally2 et ceux d’Opel avec ses coupes Corsa et Mokka devraient ainsi perdurer. Le groupe Stellantis planche sur une solution pour les 300 salariés de la branche Motorsport.

C’est la situation financière du groupe Stellantis, fortement dégradée ces derniers jours notamment à cause de la chute de son action en bourse, qui le motive à prendre cette décision. Selon les journalistes du Figaro, Stellantis Motorsport coûte environ 300 millions d’euros par an. Mais cet investissement n’est pas une simple perte comptable : la présence en sport automobile et les victoires contribuent positivement à l’image des marques. Particulièrement dans le cas de Peugeot Sport, il faut reconnaître que les résultats ne plaidaient justement pas en la faveur du programme.