C’est le dernier espoir : la nouvelle Peugeot 9X8 doit en finir avec les défaites
Après quatre saisons humiliantes pendant lesquelles la Peugeot 9X8 n’a rien gagné face à Ferrari, Toyota et Porsche, le constructeur français dévoile les premières images de la nouvelle évolution de sa voiture de course. Elle débutera l’année prochaine et devrait opter pour des choix techniques très différents de l’actuelle.
Peugeot est revenu au plus haut niveau de l’endurance à la fin de la saison 2022. Mais alors que la marque au lion avait réussi à vite gagner les 24 Heures du Mans au début des années 90 avec sa 905 puis à la fin de la décennie suivante avec sa 908, le constructeur bute totalement sur son objectif avec la 9X8.
Jamais l’Hypercar de Peugeot n’a pu prétendre à la victoire aux 24 Heures du Mans en quatre participations, ni viser le moindre titre à la régulière dans le championnat du monde d’endurance (WEC). La faute à une philosophie technique originelle contrariée par l’évolution finale du règlement technique juste avant ses débuts, elle qui a ensuite été modifiée sans succès par Peugeot Sport.
Une nouvelle voiture pour 2027
Malgré un contexte économique difficile pour le groupe Stellantis, Peugeot Sport ne renonce toujours pas à son projet 9X8. La marque française vient de dévoiler une première image officielle d’une 9X8 profondément évoluée, qui doit débuter en compétition l’année prochaine (toujours dans le cadre du championnat WEC et des 24 Heures du Mans).
La voiture a d’ailleurs déjà tourné dans le cadre d’essais sur le circuit Paul Ricard, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous filmée par une personne présente sur place. Sa face avant semble différente de celle de la 9X8 actuelle tout comme le reste de sa carrosserie mais pour l’instant, on ne voit pas grand-chose.
La cinquième saison complète, déjà
En 2027, ce sera déjà la cinquième saison complète pour la Peugeot 9X8 après quatre campagnes ratées. En juin dernier lors des 24 Heures du Mans 2026, les deux prototypes français n’ont pas réussi à arriver dans le top 10. Au championnat WEC des constructeurs 2026, Peugeot se trouve actuellement en avant-dernière position derrière Aston Martin et juste devant Genesis.
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