La délicate communication de Peugeot sur sa prochaine série spéciale "Le Mans"

Peugeot a écrit quelques-unes des plus belles lignes des 24 Heures du Mans. Avec la légendaire 905 au début des années 90, évidemment, lorsque les prototypes au V10 hurlant bataillaient avec succès contre les Toyota en tête de l’épreuve. Avec la 908 diesel, ensuite, qui est parvenue à battre les Audi en 2009 et à livrer de très jolis duels ensuite jusqu’à son retrait.

Il se trouve que la toute première participation d’une Peugeot aux 24 Heures du Mans date de 1926. Pour marquer le coup, l’enseigne au lion a profité de la grande semaine de course en Sarthe pour annoncer l’arrivée d’une finition « Peugeot 24 Heures du Mans », dont les véhicules équipés seront dévoilés à l’occasion de l’édition 2027 du double tour d’horloge manceau.

Basé sur la finition GT

« La série spéciale PEUGEOT 24 HEURES DU MANS proposera un design unique qui renforce encore le caractère sportif français distinctif de PEUGEOT, en alliant un noir profond et élégant avec le bleu signature des 24 Heures du Mans. Basée sur la finition GT, cette édition spéciale proposera un équipement complet et une finition particulièrement raffinée », peut-on lire dans le communiqué.

Il ne s’agira donc pas de modèles à la vocation très sportive, mais juste d’un niveau de finition spécifique. Rien à voir avec les GTI, dont le badge pourrait dailleurs s’étendre à d’autres modèles que la toute nouvelle E-208 GTI.

Pendant ce temps, la 9X8…

Ce qui rend la communication de Peugeot difficile sur cet hommage aux 24 Heures du Mans un peu délicate, c’est le niveau actuel de ses Hypercars 9X8 : lors de la dernière édition de la course, les protos français étaient les voitures les plus lentes de la catégorie. Après avoir évolué aux dernières places tout au long de la course, elles ont terminé en 11ème et 12èmes positions en profitant simplement des soucis mécaniques des concurrents et des abandons. Le niveau de préparation et d’exécution en course de l’écurie au lion était pourtant excellent, mais les autos manquaient juste terriblement de performances.

Après quatre participations aux 24 Heures du Mans et quatre saisons complètes au championnat du monde d’endurance (WEC), cette 9X8 ne semble toujours pas posséder le potentiel nécessaire pour battre Toyota, Ferrari et les autres à la régulière. Sa carrière est une énorme déception après les succès de la 905 et de la 908 et pour que cet hommage soit réussi, il faudra vraiment que Peugeot Sport trouve le moyen d’améliorer les choses. Aux dernières nouvelles, une toute nouvelle voiture pourrait arriver pour remplacer la 9X8 qui traîne des problèmes de conception depuis le départ à cause d’un changement non prévu de la réglementation alors qu’elle avait été dessinée spécifiquement pour une version antérieure de ce cadre technique.