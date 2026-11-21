C’est devenu un rituel du vendredi soir ou du samedi matin. À chaque fin de semaine depuis six mois, la cheffe de projet informatique grimpe dans son van, direction la Creuse ou la Sarthe, et tous les recoins des régions que Laurence explore autour de la sienne : le centre Val de Loire.

Car c’est au printemps qu’elle a rencontré Alphonse, le nom qu’elle a donné à son van, « pour fonce, Alphonse, évidemment ». Et selon elle, avec ses 145 ch et ses 370 Nm, Alphonse l’Opel Vivaro fonce bien suffisamment.

Lit latéral et toit relevable isolant

Elle était à la recherche d’un tel engin depuis des années. « Depuis toute petite en fait. Toutes mes vacances, je les ai passées en camping-car avec mes parents, et aujourd’hui encore ma mère conduit son fourgon ».

Ce rêve tant retardé a fini par se réaliser, grâce à la Bourse. « En 1999, sur les conseils de mon père, j’ai acheté pour 3 000 euros d’actions d’une multinationale ». Et près de 3 décennies plus tard, la mise de départ a grossi pour atteindre plus de 40 000 euros. De quoi s’offrir un van en y ajoutant la cagnotte crée à l’occasion de son anniversaire.

C’est peu après, en partant en quête d’une bonne affaire chez un concessionnaire qu’elle a rencontré Alphonse. Il était garé sur le parking visiteur avec son panneau « à vendre ». Elle a donc acheté son Opel Vivaro aménagé par JCG Créations directement à son propriétaire, et non au garagiste qu’elle venait voir.

L’engin, de 2019, lui a coûté 51 000 euros (au lieu de 78 000 euros neuf) et totalisait 60 000 km. Depuis, elle en a effectué 5 000 de plus, en partant chaque week-end, « généralement dans des endroits en pleine nature trouvés sur l’appli Park4Night » et durant ses vacances. Parfois, elle s’arrête aussi dans des campings, « surtout pendant les périodes de canicule de cet été, à cause de la peur des incendies ».

Mais au fait, pourquoi avoir choisi ce modèle particulier ? « Il coche toutes les cases : c’est l’un des rares à disposer d’un lit permanent de 120x180 cm, d’un toit relevable bien isolé, de 150 l d’eau et même de toilettes ». En plus, JCG Créations, qui aménage ce type de vans, a son siège à Cholet, pas très loin. « En cas de souci, c’est important ».

Le lit plutôt étroit, même s’il est permanent, n’est pas un souci pour Laurence qui voyage généralement seule. « Je suis parti avec une copine le temps d’un week-end, mais c’est un peu serré pour deux ».

Des petits défauts et de grandes qualités

Son idylle avec Alphonse se déroule donc sous les meilleurs auspices et même la flambée des prix du gazole n’a pas altéré leur relation. « J’habite tout à côté de mon bureau. Du coup, mon budget carburant est essentiellement consacré à mon van, même si son plein coûte aujourd’hui 150 euros ».

Elle a bien sûr quelques griefs envers son nouveau compagnon de route, comme les toilettes plutôt incommodes à entretenir, ou le chauffage au gazole plutôt bruyant. Mais ces tout petits défauts ne remettent nullement en cause les beaux moments que le duo a déjà vécus, et s’apprête à vivre encore.