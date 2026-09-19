On a parfois de bonnes idées à Cholet. C’est en effet dans la petite cité de Maine-et-Loire que, depuis 35 ans, JCG Créations aménage des vans. La France compte certes plus d’une centaine d’aménageurs comme Jean-Claude Guérid qui a donné ses initiales à l’entreprise, mais l’homme, qui a passé la main en 2018, a eu une excellente idée qui le démarque des concurrents.

Un toit champignon électrique

C’est en effet en 2016 que l’entreprise a développé et présenté un drôle d’équipement baptisé Easy Lift. C’est un toit relevable, tout simplement. Mais tous les aménageurs en conçoivent ? Sauf que celui-ci est électrique. Mais il y en a d’autres ? Certes, mais le toit de JCG est muni de quatre vérins, au lieu de deux pour tous les autres, ce qui permet aux occupants de se tenir debout à n’importe quel endroit de sa surface.

En plus, ce « toit champignon » dispose de parois rigides et isolées. Les panneaux de 25 mm d’épaisseur le préservent du froid, voir les grandes chaleurs estivales, contrairement aux toits relevables traditionnels en toile.

En 2024, la petite PME d’une vingtaine de salariés va plus loin. Dans les vans, du type Renault Trafic ou Peugeot Expert sur lesquels elle travaille, la plupart des occupants (généralement deux personnes) se plaignent d’avoir à déplier chaque soir la banquette arrière pour se coucher. Pas dans ceux de JCG qui disposent d’un lit permanent longitudinal de 130x190 cm obtenu grâce à des extensions incrustées de chaque côté, à l’arrière.

Pour ceux qui en veulent toujours plus, la maison propose également une réserve d’eau propre de 150 l, un ballon d’eau chaude, un panneau solaire, une batterie de 150 Ah, un frigo de 80 l, un chauffage au gazole Webasto et même des toilettes isolées par une petite paroi de séparation. Autant dire que dans ce van, on dispose de l’équipement d’un fourgon ou d’un camping-car.

Un peu plus cher qu’un van standard

Mais il y a un « mais ». Côté tarif, on n’est pas dans le low cost. L’affaire débute à 64 700 euros, avec le lit longitudinal et toit relevable en toile dans une série spéciale plutôt très bien équipée avec le Trafic de 130 ch. En ce qui concerne le toit relevable « champignon », il est disponible en option pour 5 000 euros. Il est en revanche inclus dans la formule V7, avec un le moteur de 150 ch et un équipement maximum. Il faut compter 78 000 euros pour un tel engin. C’est le tarif d’un (petit) camping-car, mais avec la maniabilité d’un (petit) utilitaire.