Renault Trafic E-Tech Electric : à peine né, déjà couronné !

Il ne pouvait lui échapper… Le prix de l’International Van of the Year 2027 a été décerné au tout nouveau Renault Trafic E-Tech Electric. Innovant et inédit, le Trafic électrique tout fraîchement essayé a fait la course en tête et a largement devancé ses adversaires, comme le Farizon V7E ou le Maxus Deliver 7. En fait, le nouveau Trafic a obtenu les meilleures notes de la part de chacun des membres du jury.

« Le critère principal pour la nomination et l’élection d’un utilitaire est sa contribution à des normes élevées en matière d’efficacité, de sécurité, de respect de l’environnement et de durabilité du transport routier de marchandises légères et le nouveau Trafic E-Tech électrique répond à ces exigences avec brio », a expliqué le président de l’International Van of the Year, l’Irlandais Jarlath Sweeney.

C’est dans le cadre du salon IAA Transportation à Hanovre en Allemagne que ce trophée vient tout juste d’être remis à Jan Ptacek, vice-président et directeur de la division Véhicules utilitaires légers de Renault. « Ce prestigieux prix de l’International Van of the Year constitue une reconnaissance forte du travail exceptionnel et de l’engagement de toutes les équipes impliquées dans le projet Trafic E-Tech Electric », a commenté Jan Ptacek. « Avec ses fonctionnalités de plateforme de véhicule définie par logiciel, son architecture de 800 volts et sa recharge ultra-rapide en courant continu, le Trafic E-Tech Electric change la donne sur le marché européen des véhicules utilitaires légers en apportant une forte valeur ajoutée au client : réduction des coûts d’exploitation quotidiens, plaisir de conduite, agilité en ville et évolutivité à la demande. Ce prix est également un symbole fort de la dynamique positive de l’activité véhicules utilitaires légers de Renault ».

Rappelons que « L’International Van of the Year » est une distinction très prisée des constructeurs. C’est même le prix le plus reconnu et le plus prestigieux de tous, à l’instar de l’International Car of the Year pour les voitures particulières ou du Truck of the Year pour les camions. Ce trophée est décerné chaque année par un jury composé de vingt-six journalistes spécialisés venus de toute l’Europe, de Turquie et d’Afrique du Sud.

L’International Van of the Year existe depuis 35 ans et c’est la sixième fois que Renault remporte ce trophée, après le Master II en 1998, le Trafic en 2002, le Kangoo ZE en 2012, le Kangoo Van en 2022 et le Master IV en 2025.