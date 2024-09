Élection du Van of the Year 2025 : le Renault Master règne en maître

Ce n'était pas écrit d'avance mais presque… Le tout nouveau Renault Master vient de se voir décerner l'International Van of the Year 2025, le prix, dont Caradisiac est partenaire, le plus prestigieux dans le monde des utilitaires. Nouveau de pied en cap et très innovant à bien des égards, le nouveau Master, qu'il soit électrique ou thermique, ne pouvait que séduire les membres du jury.

Ce prix vient tout juste d'être remis aux représentants de chez Renault dans le cadre de l'IAA, le grand salon allemand des transports qui se tient cette semaine à Hanovre. « Le jury de l'Ivoty a été impressionné par le tout nouveau design et les hauts niveaux d'innovation et de technologie développés pour la nouvelle gamme Master, un utilitaire qui présente une aérodynamique avancée, une plus grande facilité d'utilisation et une efficacité, un espace, une sécurité et un confort accrus. De plus, sa nouvelle plateforme modulaire permet d'accueillir des blocs diesel, électrique ou à hydrogène », a commenté Jarlath Sweeney, président du jury. Heinz-Jürgen Löw, le directeur des véhicules utilitaires de Renault a déclaré de son côté que « recevoir ce prix signifie beaucoup pour nous et cette reconnaissance témoigne du travail acharné, du dévouement et de la passion qui ont rendu ce projet possible ».

Et de cinq !

Rappelons que le prix de l'International Van of the Year, l'utilitaire européen de l'année, est attribué chaque année par un jury de 25 journalistes européens, représentants autant de pays, spécialisés dans les véhicules utilitaires. Cette année, riche en nouveautés, neuf utilitaires étaient en lice. Le Renault Master était notamment en concurrence avec les grands fourgons Stellantis, le Mercedes Sprinter et le eVito, l'Iveco Daily ou encore le Ford E-Transit Custom et le Ford Transit Courier. Pas de grand suspens au final avec une victoire logique du Renault Master. La deuxième place est occupée à égalité par les grands fourgons de Stellantis et le Ford E-Transit Custom, devançant le Ford Transit Courier et le Mercedes eSprinter.

C'est la cinquième fois en 33 ans d'histoire de l'International Van of the Year que Renault remporte cette prestigieuse distinction. Le premier couronné fut le Master de deuxième génération en 1998 puis le Trafic en 2002 et le Kangoo Z.E en 2012, qui devint ainsi le premier véhicule utilitaire entièrement électrique à remporter ce prix. L'actuel Kangoo aura quant à lui remporté le prix en 2022, juste avant le Master cette année.