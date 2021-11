Élection du Van of the Year 2022 : Renault et Mercedes font trophée commun

Deux vainqueurs sur la première marche du podium. Le Renault Kangoo Van et le Mercedes Citan ont décroché le titre de « L’International Van of the Year 2022 ». Les associer dans cette compétition était assez logique puisque les deux véhicules partagent une même base et possèdent des caractéristiques communes. Les deux lauréats ont obtenu un total de 114 points.Le Volkswagen Caddy, cinquième génération du nom, termine la course sur la deuxième marche du podium avec 77 points, tandis que les trois fourgonnettes électriques de Stellantis, le Peugeot e-Partner, le Citroën ë-Berlingo et l’Opel Combo-e, ainsi que le Toyota Proace City Electric occupent la troisième marche avec 38 points.

La remise des trophées vient tout juste d’avoir lieu à Lyon, lors du dîner de gala du salon Solutrans. « Au départ, quatorze véhicules utilitaires, lancés et commercialisés en 2021, étaient en lice pour cette édition et soumis au jugement des vingt-quatre membres du jury, représentant chacun un pays européen », a commenté Jarlath Sweeney, le président irlandais du jury. « Le jury a mis en avant les caractéristiques uniques des programmes de développement des deux marques, comme les portes "Sésame" du Renault Kangoo Van et l'intégration de l'expérience utilisateur MBUX du Citan de Mercedes ».

Pour Mark Sutcliffe, directeur des véhicules utilitaires du groupe Renault, ce prix est « une grande fierté pour nos équipes. Il récompense leurs efforts pour concevoir et fabriquer un fourgon aux plus hauts standards de qualité et dont les innovations, uniques sur le marché, ont été pensées pour améliorer le quotidien de nos clients professionnels. Ce prix prestigieux est la dernière reconnaissance de l'innovation et du leadership de Renault sur le segment des véhicules utilitaires légers depuis plus de 120 ans ».

De son côté, Marcus Breitschwerdt, directeur de Mercedes-Benz Vans, a souligné que le Citan « a été entièrement redéveloppé par des professionnels pour des professionnels et complète parfaitement notre portefeuille existant de Mercedes-Benz Vans. Le fourgon offre à nos clients un large éventail d'utilisations possibles et un haut degré de fonctionnalité, avec un confort de conduite extrêmement élevé et les normes de sécurité éprouvées de Mercedes-Benz ».

Un trophée pour Toyota

Cette soirée de gala de Solutrans était riche en prix puisque le trophée biennal du pick-up a couronné Toyota pour son nouveau Hilux, lancé en 2020. L’International Pick-up Award est attribué tous les deux ans par un jury de journalistes européens spécialisés. Le Toyota a devancé cette année l’Isuzu D-Max.« Avec plus de 50 ans d'héritage, le Hilux a toujours été synonyme de qualité, de durabilité et de fiabilité exceptionnelles, ainsi que de performances tout-terrain très performantes », a commenté Didier Gambart, vice-président des ventes Toyota Europe. « Ce prix est donc pour nous une reconnaissance de toutes les qualités inhérentes au Hilux ».