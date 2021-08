Présentation - Mercedes Citan : une première et des promesses

De face, c’est une Mercedes à 100 %. De profil, un peu moins. Et de l’arrière, pas du tout. De quoi s’agit-il ? Du nouveau Mercedes Citan, la fourgonnette de la marque à l’étoile. Issu du partenariat avec Renault, réalisé sur la base du nouveau Kangoo, le Mercedes Citan n’est donc pas un pur produit Mercedes mais un véhicule reprenant les codes Mercedes tout en étant techniquement une Renault. Mais n’allez pas croire que le Citan est un Kangoo rebadgé, expression d’ailleurs honnie par les responsables de Mercedes. Les Allemands ont travaillé avec Renault dès le lancement du projet Kangoo. Designers, techniciens et ingénieurs Mercedes ont œuvré en parallèle à la naissance de leur Citan. Rien à voir avec la première génération du Citan, qui reprenait un Kangoo existant depuis quelques années déjà pour en faire un Mercedes, sans convaincre grand monde il faut bien le reconnaître.

Pur produit Mercedes…

De cet ouvrage commun est donc né le nouveau Citan. Beau travail. Gageons même qu’un non spécialiste ne verra que du feu de cette filiation. Essentiellement grâce à la face avant du Citan, spécifique et sans aucun rapport avec le Kangoo. Le capot légèrement plongeant, les optiques étirés et placés bas apportent un style unique. La calandre est aussi un pur produit Mercedes et arbore sa parenté avec les autres utilitaires de la marque. L’ensemble semble plus fin, plus profilé, loin du design très carré du Kangoo. De profil, terrain connu, les panneaux latéraux de la zone cargo étant les mêmes que sur le Renault. Quant à la partie arrière du Citan, elle reprend le design du Kangoo, à l’exception très marginale du dessin des feux.

À bord, même constat. Le tableau de bord est aussi une pure signature Mercedes. Il joue sur les courbes et adopte quelques détails typiques de la marque, comme les aérateurs ou la commande des phares toujours située à gauche du volant. La casquette de cette planche de bord est en revanche commune avec le Kangoo. Elle reprend donc tous les espaces de rangement qui y sont intégrés.

Niveaux de finition plus riches

Le Citan est un Mercedes, il se doit donc d’être « mieux disant » que le commun des utilitaires. Cela se traduit par des niveaux de finition plus riches et plus qualitatifs. Le premier d’entre eux, baptisé First, semble plutôt bien doté et conforme au souhait de Mercedes d’orienter le Citan vers une fourgonnette premium. Il comprend notamment de série le système MBUX, incluant le volant multifonction, l’écran et la radio. La navigation n’est en revanche pas comprise ici. Un ton au-dessus apparaît le niveau Pro. Il s’enrichit des projecteurs LED, de la climatisation, du radar de recul, des antibrouillards avant et des roues design 16’’. Au sommet de cette hiérarchie apparaît le niveau Select, accueillant en plus des autres finitions la navigation et les sièges confort ou encore, et entre autres, le volant cuir.

Deux Diesel, un essence et bientôt électrique

Le Citan est proposé avec trois motorisations, deux Diesel et une essence. Les deux Diesel sont le 95 chevaux pour le Citan 110 CDI et le 116 chevaux pour le Citan 112 CDI. Pour l’essence le Citan 113 disposera de 130 chevaux. Les motorisations 75 chevaux Diesel et 102 chevaux essence n’ont pas été retenus par Mercedes France. Ces trois moteurs sont couplés à une boîte manuelle à six rapports. Pas de boîte automatique proposée pour le moment. Elle fera son apparition un peu plus tard et le frein à main électrique ainsi que le sans clé (Keyless-Go) arriveront en même temps.

Grande nouveauté pour Mercedes, le lancement à terme du Citan électrique, qui n’était pas proposée sur la première génération du Citan. Le e-Citan devrait être lancé au cours du deuxième semestre 2022 et reprendra toute l’architecture du Kangoo ZE sous les atours Mercedes. L’autonomie est annoncée à 285 kilomètres.

Une fourgonnette classique

Le Mercedes Citan est proposé en version fourgonnette tôlée ou vitrée et en longueur standard (4,50 mètres), avec deux ou trois places à l’avant. Une version longue est annoncée pour le premier semestre 2022. Pas de modèle « Sésame ouvre-toi » comme sur le nouveau Kangoo sans pied milieu et pas non plus, pour la France, de version voiture baptisée Tourer.

Côté utilitaire, c’est du classique. Une porte latérale coulissante à droite de série, deux portes arrière battantes et asymétriques, une longueur utile maximale de 3,05 mètres avec la cloison pivotante. La charge utile annoncée est d’environ 700 kg, et même 780 kg avec l’option charge utile augmentée. Les tarifs du Mercedes Citan n’ont pas été communiqués. Les commandes sont ouvertes à partir de mi-septembre et les premières livraisons devraient avoir lieu avant la fin du mois d’octobre.