EN BREF SUV urbain Hybrid 110 ch À partir de 25 400 €

Apparu en 2025, le Citroen C3 Aircross de seconde génération s’est très vite imposé comme l’un des modèles incontournables de la marque aux chevrons, juste derrière l’indéboulonnable C3. Malheureusement pour lui, il n’arrive toujours pas à égaler les meilleures ventes du segment que peuvent être les Peugeot 2008 et Renault Captur.

Comme pour beaucoup de ses modèles, Stellantis multiplie les motorisations sur ses véhicules. C’est ainsi le cas sur ce C3 Aircross, qui se décline en 100 % électrique (113 ch, petite et grande batterie), mais aussi en thermique avec le Turbo 100 ch, l’hybride 145 ch et donc cet hybride 110 ch.

Le Citroën C3 Aircross hybrid 110 ch est vendu à partir de 25 400 €, soit 3 000 € de plus que la version thermique. Comment expliquer un tel écart ?

Tout d’abord, l’hybride est uniquement disponible en boîte automatique contre une manuelle pour le thermique. En termes de caractéristiques, les deux versions sont très proches. On a d’un côté un trois cylindres de 100 ch, 205 Nm, 175 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 11,3 s et de l’autre 110 ch, 205 Nm, une vitesse max de 174 km/h et 10,4 s pour passer de 0 à 100 km/h. Rien d’étonnant en cela puisque c’est le 100 thermique a servi de base à la version hybridée ou plutôt micro-hybridée car cette motorisation est désormais régulièrement utilisée chez Stellantis.

Le 1.2 Turbo est donc associé à un moteur électrique de 21 kW, soit environ 28 ch. La puissance de 110 ch représente la puissance cumulée des deux moteurs. Comme on a pu le voir sur les chiffres précédents, le bloc hybrid dispose de meilleures accélérations avec un gain d’une seconde sur le 0 à 100 km ; mais on est très loin d’un foudre de guerre. Sa plus grande qualité est ailleurs et réside dans la présence de la boîte automatique, qui rend la conduite plus fluide et donc plus agréable que la transmission manuelle, notamment en ville. On peut toutefois regretter que celle-ci donne quelques à-coups en particulier dans les bas régimes. Elle manque aussi un peu de réactivité, mais globalement, elle se montre plutôt plaisante à utiliser.

En matière de consommation, nous avons relevé une moyenne de 6,7/100 km. À titre de comparaison, sur un parcours identique, nous avions consommé 8,0 litres. Le gain est donc non négligeable.

Une chose qui ne change pas, en revanche, c’est le comportement de ce C3 Aircross, qui met toujours en avant son confort. C’était recherché par Citroën et le résultat est probant, mais cela n’est pas sans conséquence puisque ce C3 Aircross n’aime pas être bousculé au risque de voir apparaître des mouvements de caisse prononcés. Un manque de dynamisme renforcé par une direction un peu trop légère, qui donne une impression de floue. Ces deux points pris en compte, le C3 Aircross s’avère finalement plutôt plaisant à conduire.

Un style et une présentation intérieure vraiment différente

Pour rappel en matière de design, ce second opus a repris le nouveau style du constructeur français inauguré sur la citadine C3. Il se compose de projecteurs constitués de trois barres en forme de crochets, une forme que l’on retrouve également au niveau des feux arrière. La calandre est pour sa part très verticale et ornée du dernier logo de Citroën. Si le premier était tout en rondeurs, ce nouveau C3 Aircross gagne indéniablement en personnalité, en carrure, mais aussi en mensurations. Ainsi, la longueur atteint désormais 4,39 m. C’est 23 cm de plus que la précédente génération, qui permettent de donner à ce C3 Aircross la possibilité de transporter jusqu’à 7 passagers. Une première pour le SUV urbain.

Alors, forcément en 5 places, les occupants profiteront d’une belle habitabilité avec notamment un espace aux genoux particulièrement généreux et il en est de même de la garde au toit, qui conviendra à tous les gabarits. De l’espace, il y en a aussi dans le coffre avec une capacité de chargement comprise entre 460 et 1 600 litres.

Dans l’habitacle, on retrouve intégralement la planche de bord de la C3. Celle-ci se caractérise surtout par son instrumentation numérique positionnée sur le haut de la planche de bord, qui permet d’avoir une bonne lisibilité sur les informations liées à la conduite. Au centre, trône un écran multimédia de 10 pouces. Les commandes de climatisation restent indépendantes, ce qui est une bonne nouvelle. Même si les plastiques durs sont très nombreux, un bandeau en tissu apporte un peu de qualité à l’ensemble. L’ambiance intérieure est très agréable et aérée avec des rangements vastes et bien repartis dans l’habitacle.