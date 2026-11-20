La concurrence : il y a du monde

Ce n’est pas une surprise, la concurrence est vive sur le segment puisque tous les constructeurs sont présents sur ce segment. Avec des prix qui débutent à partir de 25 400 €, le C3 Aircross se positionne au cœur du segment. Il est plus cher qu’un Dacia Duster Eco-G nettement moins onéreux (20 000 €), qu’un Opel Frontera doté du même moteur (à partir de 24 800 €), mais le SUV de Citroën est plutôt bien placé, étant plus accessible qu’un Ford Puma (29 000 €), qu’un Peugeot 2008 (30 000 €) ou qu’un Volkswagen T-Roc (31 000 €).

A retenir

Cette hybride 110 ch vient donc s’intercaler entre le Puretech 100 et l’hybrid 145 ch, une offre dans l’air du temps actuel. Toutefois, il faudra être prêt à débourser 3 000 € de plus que l’entrée de gamme, mais vous profiterez d’une consommation en baisse et d’un agrément en hausse. Toutefois, si vous désirez vraiment basculer sur de l’hybride, nous vous conseillons d’opter plutôt vers l’hybride 145 ch, plus polyvalent, mais qui demande encore 1 500 € supplémentaires.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure sympathique

L’habitabilité arrière très généreuse

Excellent confort

Possibilité d’avoir une configuration 7 places

Le gain en matière de consommation par rapport à la version thermique 100 ch Caradisiac n'a pas aimé Le manque de dynamisme

Les quelques à coups de la transmission