Le Citroën C3 Aircross d’occasion ne serait-il pas le bon plan du moment ?

Après une première génération ayant connu une carrière très honorable, le C3 Aircross part d’une feuille blanche pour cette seconde génération. S’il s’agit techniquement d’une C3 rehaussée et rallongée, il se définit clairement comme un SUV urbain. Enfin, sa longueur de 4,39 m (23 cm de plus que l’ancien modèle) et la possibilité d’embarquer jusqu’à sept passagers le rapprochent davantage du segment supérieur.

En configuration à cinq places, le SUV offre une habitabilité royale à l’arrière et un volume de coffre variant de 460 à 1 600 litres, de belles valeurs. Si l’on choisit la déclinaison " famille nombreuse ", la banquette est avancée de 65 mm et les deux places dans le coffre ne serviront que de dépannage. À noter également que la soute n’est plus aussi logeable : de 330 à 1 470 litres. Avant de vous lancer, il est impératif de bien définir vos besoins.

Si son volume intérieur est une qualité indéniable, il met aussi en avant son grand confort de suspension et les différents types de moteurs (thermique, hybride et électrique). En contrepartie, il faut accepter un comportement peu dynamique et une finition qui n’a rien d’extraordinaire.

Sous le capot, Citroën a mis tous les ingrédients disponibles, ou presque. Cela va du 1.2 turbo à l’Hybrid (138 et 145 ch) en passant par l’Hybrid 110 ch. En électrique, il profite d’un électromoteur de 113 ch associé à une batterie de 44 kWh (autonomie confort) et 54 kWh (autonomie étendue), lui assurant un rayon d’action de respectivement 309 et 401 km.

Les filières d’approvisionnement

Comme souvent dans notre rubrique, lorsqu’un modèle est relativement récent sur le marché de l’occasion, les particuliers sont rares. Ce C3 Aircross n’y échappe pas, la quasi-totalité des vendeurs sont des professionnels.

Les annonces sont visibles en ligne sur les sites marchands tels que La Centrale et le bon coin. Le label du groupe Stellantis, Spoticar, regroupe également l’offre avec pas moins de 1 600 annonces. À noter que les doublons sont fréquents entre les différentes plateformes.