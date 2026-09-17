Pour tenter de séduire le plus de monde, le Citroën C3 Aircross se plie en quatre. Il offre tout d’abord deux configurations (cinq ou sept places), trois moteurs à essence et une version électrique avec deux batteries différentes. Le reste de la gamme s’articule autour de trois finitions : You, Plus et Max.

Pour ceux qui souhaitent un C3 Aircross électrique, sachez qu’il ne représente que 14 % de l’offre, avec une part infime d’autonomie étendue. Score similaire pour la version familiale à sept places avec 16 % des suffrages. À noter que le cumul des deux n’a jamais existé.

Ceci étant dit, le thermique reste ultra-majoritaire avec 86 % de l’offre. L’Hybrid 145, le moteur le plus adapté à cette auto, est loin devant puisqu’il obtient plus de 77 % de toute l’offre à essence. Le bloc de base PureTech/Turbo de 100 ch atteint 17 %, ne laissant que des miettes aux versions Hybrid 136 ch et Hybrid 110 ch.

Au chapitre finition, l’entrée de gamme You n’a séduit que 4 % des acheteurs. Il faut avouer que le niveau d’équipements n’est pas suffisant avec la climatisation manuelle, la station d’accueil pour smartphone, la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse, les vitres avant électriques, le volant multifonction, l’alerte active de franchissement de ligne, l’alerte de survitesse, les radars de recul, l’allumage automatique des feux, six airbags, le freinage automatique d’urgence en cas de détection d’obstacle, les suspensions « advanced confort », la banquette rabattable 1/3-2/3, les jantes tôles avec enjoliveurs, les feux de jour à LED.

Le second niveau, Plus, fait nettement mieux avec 34 %. Il dispose en plus des barres de toit, des « color clip » personnalisables, des sabots avant et arrière, de l’écran central tactile 10,25 pouces avec connectivité Andoid Auto et Apple CarPlay sans fil, de trois prises USB-C, de la climatisation automatique, de la caméra de recul, des essuie-glaces automatiques, des lève-vitres arrière électriques, des rétroviseurs rabattables électriquement, des optiques avant à LED, des sièges advanced confort, du volant en similicuir. Et en version 7 places : des deux places dans le coffre, d’une prise USB-C supplémentaire, de la banquette de rang deux repliable en portefeuille et du plancher plat.

Le haut de gamme Max a fait le plein avec 58 % des commandes. Il ajoute les feux arrière 3D à LED, les jantes en alliage 17 pouces, le toit contrasté noir ou blanc, la navigation 3D, le chargeur à induction pour smartphone, la console centrale haute avec accoudoir, le rétroviseur intérieur électrochrome, le pare-brise acoustique, l’alerte de véhicule dans l’angle mort.

Enfin, l’édition limitée Collection ne fait pas mieux que le niveau You (4 %). Elle reprend les équipements du niveau Plus et se distingue par un sticker au bas des portes avant, les jantes noires, une sellerie bleue avec des surpiqûres rouges et un bandeau de tissu bleu sur la planche de bord.