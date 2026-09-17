Malgré le volume important de C3 Aircross II sortis des chaînes, il est encore trop tôt pour établir un bilan définitif sur sa fiabilité. Basé sur la Citroën C3, qui a connu un démarrage pour le moins compliqué, le SUV n’hérite heureusement pas des mêmes soucis. On note toutefois que la boîte automatique e-DCS6 peut connaître des dysfonctionnements et immobiliser le véhicule, un problème qui provient parfois du sélecteur.

Bilan : une très forte décote

Depuis le Covid, nous n’avions pas observé un tel phénomène : froler les 30 % de baisse après une année est devenue extrêmement rare. Même si la version thermique n’atteint pas ce chiffre, le C3 Aircross n’en devient que plus attractif, alors même qu’il est déjà en neuf. D’autant plus que la meilleure version est aussi la plus représentée, ce qui permet de faire jouer la concurrence et grappiller quelques centaines d’euros supplémentaires. Si le style vous convient et que vous n’êtes pas trop pointilleux sur la finition et l’insonorisation, c’est l’opportunité du moment.