Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen C3 Aircross 2

Le Citroën C3 Aircross d’occasion ne serait-il pas le bon plan du moment ?

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Julien Bertaux

10  

4. Première tendance fiabilité et bilan du Citroën C3 Aircross

 

Le Citroën C3 Aircross d’occasion ne serait-il pas le bon plan du moment ?

Malgré le volume important de C3 Aircross II sortis des chaînes, il est encore trop tôt pour établir un bilan définitif sur sa fiabilité. Basé sur la Citroën C3, qui a connu un démarrage pour le moins compliqué, le SUV n’hérite heureusement pas des mêmes soucis. On note toutefois que la boîte automatique e-DCS6 peut connaître des dysfonctionnements et immobiliser le véhicule, un problème qui provient parfois du sélecteur.

Bilan : une très forte décote

Depuis le Covid, nous n’avions pas observé un tel phénomène : froler les 30 % de baisse après une année est devenue extrêmement rare. Même si la version thermique n’atteint pas ce chiffre, le C3 Aircross n’en devient que plus attractif, alors même qu’il est déjà en neuf. D’autant plus que la meilleure version est aussi la plus représentée, ce qui permet de faire jouer la concurrence et grappiller quelques centaines d’euros supplémentaires. Si le style vous convient et que vous n’êtes pas trop pointilleux sur la finition et l’insonorisation, c’est l’opportunité du moment.

Page précédente

Sommaire

10  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen C3 Aircross 2

Citroen C3 Aircross 2

SPONSORISE

Achetez votre Citroen C3 Aircross 2

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Citroen C3 Aircross 2

Essais Citroen C3 Aircross 2

Voir tous les essais Citroen C3 Aircross 2