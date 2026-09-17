Une enveloppe de 17 000 € minimum est nécessaire pour s’offrir un C3 Aircross. À ce prix, vous n’avez pas vraiment le choix puisque la version 1.2 100 ch en finition You est de loin la plus représentée, il s’agit de modèles de 2025 avec environ 25 000 km. L’offre peut être alléchante puisque cela correspond à une décote de 20 %, mais cette version d’accès n’offre que l’essentiel.

Dirigeons-nous vers le C3 le plus vendu et le plus haut de gamme : l’Hybrid 145 ch en finition Max. La mise de départ s’élève à 21 500 € pour un exemplaire de 2025 affichant environ 20 000 km. L’effet volume joue en faveur des acheteurs puisque l’économie atteint ici 21 %, un chiffre rare même si le marché de l’occasion est devenu plus raisonnable.

Sachez que si vous souhaitez profiter des sept places, la version évoquée juste au-dessus est ultra-majoritaire et débute à 23 000 €, soit une décote moins intéressante de 17 %, mais tout de même assez élevée.

Enfin, c’est la dégringolade pour l’électrique. L’entrée de gamme You avec la petite batterie s’affiche à partir de 18 500 €, soit un gain de 29 %. De plus, vous bénéficiez d’un modèle de 2025 avec moins de 10 000 km au compteur.