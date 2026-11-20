Cette motorisation hybride 110 ch se décline dans toutes les finitions du C3 Aircross à savoir l’entrée de gamme « You », « Plus », « Max » et même le nouveau baroudeur « Outdoor ».

Pour notre essai, nous avons eu l’édition limitée « collection » qui vient s’intercaler entre les niveaux « Plus » et « Max ». Elle propose le stationnement arrière avec caméra de recul, les rétroviseurs électriques et dégivrants, les quatre vitres électriques, la climatisation automatique, les suspensions Advanced Comfort, l’allumage automatique des feux de croisement avec commutation automatique des feux de route, le pack safety (6 airbags, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte de franchissement involontaire de ligne, contrôle de l’attention du conducteur, régulateur-limiteur de vitesse), les vitres arrière surteintées, etc.