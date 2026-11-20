2. Une motorisation disponible avec toutes les finitions de la C3 Aircross
Cette motorisation hybride 110 ch se décline dans toutes les finitions du C3 Aircross à savoir l’entrée de gamme « You », « Plus », « Max » et même le nouveau baroudeur « Outdoor ».
Pour notre essai, nous avons eu l’édition limitée « collection » qui vient s’intercaler entre les niveaux « Plus » et « Max ». Elle propose le stationnement arrière avec caméra de recul, les rétroviseurs électriques et dégivrants, les quatre vitres électriques, la climatisation automatique, les suspensions Advanced Comfort, l’allumage automatique des feux de croisement avec commutation automatique des feux de route, le pack safety (6 airbags, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte de franchissement involontaire de ligne, contrôle de l’attention du conducteur, régulateur-limiteur de vitesse), les vitres arrière surteintées, etc.
Equipements et options
Version : II 1.2 HYBRIDE 110 COLLECTION AUTOMATIQUE
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux de croisement
Direction à assistance électrique
Feux AR 3D à LED
Commutation automatique des feux de route
Boîtier télématique: Appel d'urgence et Citroën Assistance
TCS (Contrôle de la traction)
Allumage des feux de détresse en cas de forte décélération
Accès et démarrage mains libres
Fixations ISOFIX sur les 2 places latérales AR du rang 2 avec 3 points d'encrage (Top Tether)
Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures AV et de débouclage AR (rangs 2 et 3)
Equipements de confort
Commandes au volant du système audio
Siège conducteur avec réglage en hauteur
Aide au stationnement AR
Frein de stationnement électrique
Vitres et lunette AR surteintées
Climatisation automatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants
Essuie-vitre AV automatique (capteur de pluie)
Banquette AR avec dossier fractionnable 2/3 et 1/3
1 Prise USB type-C (charge standard et data) sur la planche de bord
Accoudoirs de porte AV/AR recouverts de Toile Enduite Bleu avec étiquettes "Collection"
Lève-vitres AR électriques
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Lève-vitres AV électriques et séquentiels
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Système audio numérique MP3 6 HP (DAB)
1 Prise USB type-C (charge rapide 3A) en rang 2
Répétiteur de clignotant dans le rétroviseur
Accoudoir central AV avec rangement fermé, 1 prise USB-C supplémentaire + prise 12V AR
Poches aumônières et poches supplémentaires pour smartphone au dos des sièges AV
Ecran central 10,25" tactile
Ambiance Urban Blue avec sièges Advanced Comfort en Tissu et Toile enduite Bleu
Volant gainé multifonctions
Sortie d'air sous les sièges
Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures AV et de débouclage AR (rangs 2 et 3)
Esthétique / Carrosserie
Jantes Alliage 17" ARAGONITE Noires
Barres de toit Noir Brillant
Toit Monoton
Autres équipements
Surtapis AV/AR spécifiques
Sticker AIRCROSS au bas de la porte AV
Badge COLLECTION sur le coffre
Sécurité enfants mécanique
Appuis-tête AV réglables en hauteur
Caméra de recul
Pare-brise acoustique
Projecteurs LED
Elargisseurs d'ailes Noir Mat
Suspension Citroën Advanced Comfort
Condamnation centralisée avec PLIP
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Eclairage d'accompagnement et d'accueil
Citroen Head up Display (affichage tête haute couleur) - TFT
Boîte automatique 6 rapports
Décors sur les panneaux de portes AV et sur la planche de bord Sidérite
Bandeau de planche de bord "Sofa" gainé en textile bleu
Clignotants impulsionnels
Miroir de courtoisie sur les pare-soleils conducteur et passager (occultable côté conducteur)
Signature graphique sur la custode AR
Color Clip Rouge André
Pack Design
Eclairage d'ambiance monochromatique de la planche de bord
Plafonniers AV/AR à LED avec lecteurs de cartes à l'AV
Pack Safety
Options disponibles
-
Prédisposition pour roue de secours:
20 €
-
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques:
20 €
-
Teinte de caisse métallisée:
0 €
-
Teinte de caisse opaque:
0 €
-
Toit bi-ton Noir Perla Nera:
350 €
-
Batterie pour véhicule hybride 110ch:
3000 €
Photos (24)
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