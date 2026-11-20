4. Citroën C3 Aircross Hybrid : quelle est la note obtenue par le SUV français ?
Le Citroën C3 Aircross hybrid (110 ch, à partir de 25 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains qui comprend notamment
Dacia Duster Eco-G (120 ch, à partir de 19 990 €)
Ford Puma 1.0 Ecoboost (125 ch, à partir de 29 090 €)
Opel Frontera 1.2 hybrid (110 ch, à partir de 24 801 €)
Peugeot 2008 1.2 (110 ch, à partir de 30 250 €)
Renault Captur Eco-G(120 ch, à partir de 26 900 €)
Toyota Yaris Cross (116 ch, à partir de 28 800 €)
Volkswagen T-Roc TSi (110 à partir de 31 200 €)
|Citroen C3 Aircross hybrid 110 Collection
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,6 /20
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