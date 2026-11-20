Véhicule familial de taille compacte, le SUV urbain Citroën C3 Aircross possède la possibilité de transporter cinq à sept passagers. Mais ce n’est pas sa seule spécificité, puisqu’il est disponible avec un moteur essence, un moteur hybride et une motorisation électrique. Affiché à un tarif attractif, ce modèle méritait un petit guide d’achat, ce que nous vous proposons aujourd’hui.