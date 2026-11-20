5. La fiche technique de la Citroën C3 Aircross hybrid 110 ch
Les chiffres clés
|Citroen C3 Aircross 2 II 1.2 HYBRIDE 110 COLLECTION AUTOMATIQUE
|Généralités
|Finition
|COLLECTION
|Date de commercialisation
|01/04/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,39 m
|Largeur sans rétros
|1,84 m
|Hauteur
|1,63 m
|Empattement
|2,67 m
|Volume de coffre mini
|460 L
|Volume de coffre maxi
|1 600 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 386 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|5 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 199 cm3
|Puissance
|110 ch
|Couple
|205 Nm à 1 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|174 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10.4 s
|Volume du réservoir
|44 L
|Emissions de CO2
|120 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|210
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