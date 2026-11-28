Citroën vient d’officialiser son retrait de la Formula E à partir de la fin de saison 2027, contraint par Stellantis (comme Peugeot et Opel) de mettre fin à cette activité en raison d’un besoin d’économies.

Ce sera la fin d’une belle tradition de présence au plus haut niveau du sport automobile, régulièrement entretenue par la marque aux chevrons depuis le siècle dernier. Pour Citroën, cette compétition automobile a souvent constitué un bon levier de communication même sans pouvoir utiliser un lien direct entre ses voitures de rallye et ses voitures de compétition et celles de route (à quelques exceptions).

Toutes les Citroën de compétition sont à Flin

Pour ceux qui veulent retracer toute l’histoire de Citroën en compétition, il sera intéressant de passer du côté de Flin ces jours-ci : en partenariat avec l’Aventure Citroën, l’Hélice Galerie propose jusqu’au 11 décembre prochain une exposition sur les voitures qui ont fait gagner Citroën (mais aussi celles qui ont manqué cet objectif).

Les Xsara, C4 et DS 3 avec lesquelles Sébastien Loeb a gagné tous ses titres en WRC y sont bien évidemment, tout comme la C-Elysée moins connue devenue championne du monde de WTCC quelques années plus tard (mais avec son coéquipier Yvan Muller).

Des DS engagées en rallye en passant par les légendaires ZX de rallye-raid, tout y est. Même la BX 4TC, cet échec absolu du groupe B qui n’a jamais réussi à se porter à la hauteur des Audi, Lancia et autres Peugeot. Et ne dites surtout pas que les BX n’ont jamais gagné : dans cette collection, on peut admirer la BX 4x4 Turbo Rallycross de Jean-Luc Pailler avec laquelle il a remporté trois titres de champion de France dans les années 90.

Située au 3 rue des Vosges à Flin, cette exposition est accessible avec une entrée à 8€ en plein tarif.