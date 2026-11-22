Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Il aura fallu du temps à la CX pour se faire une place en collection. Si à l'heure actuelles sont plébiscitées les GTI et Prestige en particulier, les breaks sont encore un peu dans l'ombre. Et pourtant ! Ces versions laborieuses ont été soigneusement développées, disposant d'une carrosserie largement redessinée, où la partie utile a été particulièrement bien intégrée. Ni sa devancière ID/D, ni la remplaçante XM ne peuvent en dire autant. Relativement peu diffusée, usée jusqu'à la corde et pas du tout préservée malgré ses immenses qualités (volume utile, insensiblité à la charge, praticité), la Cx Break est devenue extrêmement rare en très bon état, et mérite de ce fait d'être collectionnée.

Même si elle n’a pas été conçue pour ça initialement, la Citroën CX a fini par remplacer la mythique DS. En effet, initialement, elle devait surtout succéder aux plus abordables l’ID et ses évolutions DSpécial/DSuper, celles-là même qui ont été déclinées en break dès 1959. Autant l’avouer de suite, on peut trouver que leur conversion tient du bricolage tant la partie arrière s’intègre mal au reste de la ligne.

Il en va très différemment pour la CX break, commercialiisée plus d’un an après la berline, en janvier 1976. Citroën s’est donné les moyens d’une belle adaptation puisque toute la voiture, fabriquée chez Heuliez, a été repensée depuis le montant central. Empattement allongé à 3,05 m, portières arrière redessinées en conséquence, toit et face postérieure spécifiques. Avec une longueur de 4,92 m, la CX break peut avaler près de 2,2 m3 de chargement, et se targue d’un accès à la soute soigné. Seul très bas, hayon qui se découpe sur le toit, feux affinés pour élargir l’ouverture…

Quant à la ligne, très particulière avec ce pavillon rehaussé et singularisé par une marche au-dessus des places arrière, elle permet d’offrir 90 cm de hauteur utile dans le coffre. Par ailleurs, la CX break retient de la berline la suspension hydropneumatique qui permet de conserver une assiette constante même quand la voiture est chargée. A l’époque, la Citroën est certainement ce qui se fait de mieux dans sa catégorie !

Sous le capot, elle conserve les moteurs de la version 4 portes, le 2,0 l essence de 102 ch, et le 2,2 l diesel de 66 ch (mais pas le 2,2 l essence) alors que les deux finitions sont conservées : base et Super (en sus : garnitures plus chics et vitres électriques mais la direction assistée reste en option). Le prix ?. 38 652 F en 2000 Super, soit 29 200 € actuels selon l'Insee, à une époque où le Smic était à l'équivalent de 1 060 €. Proposé fin 1976 en familiale (8 places), le break se décline alors en 2400 (115 ch) et va par la suite suivre les évolutions de la berline, sans bénéficier des finitions GTI, Pallas et encore moins Prestige.

Diesel 2,5 l de 75 ch en 1978, nouvelles appellations en 1979, 2,4 l porté à 120 ch en 1980, injection installée en janvier 1982 (128 ch), en 1983, moteur turbo-diesel et 2,4 l porté à 2,5 l, y compris sur le break, nommé TRI en injection pour l’occasion (138 ch). A l’été 1985, comme la berline, le break est relooké (gros boucliers, intérieur redessiné), puis en 1987, le moteur 2,2 l Douvrin (115 ch) sur la version 22 RS remplace le 2,5 l injection de la 25 TRI, alors que le turbo-diesel est porté à 120 ch…

En 1989, la CX berline est supprimée, remplacée par la XM, mais le break, renommé Evasion, continue sa carrière dans une gamme simplifiée où le 2,0 l est supprimé. Cela dit, sur certains marchés, le 2,5 l injection reste au programme, d’ailleurs, la Gendarmerie s’équipera de breaks 25 TGI en 1991. C’est l’année du retrait de la dernière survivante de la gamme CX, supplantée par la XM. Environ 125 000 CX break/Evasion ont été fabriquées : moins d’un 1/10e de la production totale de la CX…

Combien ça coûte ?

Les breaks CX en bon état sont devenus très rares, mais pas encore très chers. Comptez de 7 000 € en 2000 à 15 000 € en 2500 injection, en passant par 10 000 € en turbo-diesel approximativement. Evidemment, ces montants vont nettement varier en fonction de la condition de la voiture : un exemplaire impeccable réclamera nettement plus, vu le prix d’une restauration. Pas forcément un mauvais plan, au contraire même puisqu’une belle voiture se revend toujours mieux et plus cher.

Quelle version choisir ?

On ne s’amusera pas tellement au volant d’une 2200 diesel sans assistance de direction. En revanche, une 2400, ou mieux, une 2500 ie se révèlent très agréables à conduire.

Les versions collector

Absolument toutes, à condition qu’elles soient en bon état.

Que surveiller ?

Les qualités et tares de la CX break sont les mêmes que celles de la berline. A savoir que tous les moteurs sont très solides, à ceci près que les 2,5 l diesel et 2,2 l essence ont une courroie de distribution à changer périodiquement. Les boîtes sont très costaudes aussi, la rare automatique ZF (sur 2400 et 2500) un peu moins, et il faut la vidanger avant 60 000 km. La suspension réclame une maintenance régulière (liquide LHM à purger), et à cette condition, elle ne posera pas tellement de soucis, surtout que les bras et sphères arrière sont plus solides que sur la berline.

En revanche, les longues périodes d’inactivité se traduisent souvent par des fuites diverses, parfois fort agaçantes à résoudre. En réalité, le vrai problème du break (comme de la berline d’ailleurs), c’est la corrosion, particulièrement sur les exemplaires des années 70. Elle ronge particulièrement le hayon, les bas de la carrosserie et les planchers.

Problème, elle attaque à l’endroit où la caisse se fixe au cadre d’essieux, et là… Si c’est pourri, il faudra séparer les deux éléments, ce qui prend énormément de temps et coûte très cher. De plus, l’intérieur, mal fini quelle que soit la version, vieillit fort mal (plastiques cassants, garnitures de porte déformées, sièges et ciel de toit en lambeaux). Enfin, les pièces spécifiques au break sont difficiles à trouver.

Sur la route

La CX break est très encombrante, mais cela s’oublie une fois qu’on est au volant. On est assis dans un siège très mou, confortable mais manquant de maintien lombaire. Le moteur 2,4 l injection de 128 ch a une sonorité bien ronde, pas désagréable, et il se montre remarquablement souple. Mais, surprise, il s’exprime mieux dans les tours, où il se montre plutôt nerveux. Par ailleurs, la boîte, plaisante à manier, se révèle judicieusement étagée.

Dynamiquement, la CX break surpasse la berline, légèrement. Pourquoi ? Parce que son empattement allongé la rend carrément impériale dans les grandes courbes, alors que sa suspension affermie contient mieux les mouvements de caisse, sans vraiment nuire au confort, excellent. Reste la direction assistée Diravi, très précise et rapide, mais pas du tout informative. Il faut s’y habituer, et la manier avec des gestes très mesurés : personnellement, je préfère les systèmes conventionnels. Enfin, le freinage réagit rapidement et se montre efficace. Quant à la consommation, tablez sur 11 l/100 km.

L’alternative newtimer*

Citroën C5 II Tourer Hydractive (2008 – 2017)

La dernière Citroën hydraulique, c’est elle, la C5 de 2e génération. Dessinée avec talent par l’équipe de Jean-Pierre Ploué, elle récupère la plate-forme de la C5 de 1ere génération mais l’agrémente de trains roulants issus de la Peugeot 407 (double triangulation avant, multibras arrière). Surtout, dans ses variantes haut de gamme (Confort et Exclusive), la C5 bénéficie de la très sophistiquée suspension Hydractive 3+, hérité de la C6 2.2 HDi.

Une pléthore de moteurs sont proposés (2.0 Hdi 138 ch, 2.2 HDi 173 ch, 2.7 HDi 204 ch, 2.0 essence 143 ch et 3.0 V6 essence de 215 ch.) Très looké et pratique, le Tourer se vend correctement, et, après qu’un 3.0 de 240 ch remplace le 2.7 en 2009, se voit légèrement restylé en 2010. Le THP 155 ch remplace le 2.0 143, le V6 essence disparaît, et les diesels sont modifiés, un 2.0 Hdi de 163 remplaçant le 2.2. En gros hein, car la gamme est aussi complexe que la suspension.

Une 2e mise à jour a lieu en 2012 (chevrons modifiés notamment), où les moteurs sont encore mis à jour. Mais hélas, en 2013, le V6 HDI passe à la trappe, suivis de moteurs à essence en 2015, et en 2017, c’est la C5 II qui prend sa retraite. Fini l’hydraulique ! A partir de 3 500 €.

Citroën CX 2400 break ie (1982), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 2 347 cm3

Alimentation : injection

Suspension : bras superposés, ressorts hydropneumatiques, barre antiroulis (AV), bras tirés, ressorts hydropneumatiques, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 128 ch à 4 800 tr/min

Couple : 193 Nm à 3 600 tr/min

Poids : 1 445 kg

Vitesse maxi : 182 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 10,8 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Citroën CX, rendez-vous sur le site de La Centrale.

* Les newtimers sont des véhicules iconiques ou sportifs plus récents que les youngtimers, mais dont la valeur monte. Plus fiables et faciles à utiliser au quotidien, ils doivent leur essor à des caractéristiques techniques souvent disparues, comme de gros moteurs atmosphériques.