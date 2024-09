Ce week-end, venez fêter le grand jubilé de la Citroën CX

Lancée fin août 1974, deux ans avant que Peugeot ne prenne le contrôle de Citroën, la Cx est pour beaucoup la dernière véritable Citroën, avec ses avantages techniques et ses bizarreries. À l’époque, elle a la lourde tâche de remplacer la DS, celle qui fut une révolution lors de sa présentation en 1955 et dont la carrière a duré trente ans.

Ligne originale et fuselée à l’aérodynamisme soignée (Cx de 0,36), coque posée sur un cadre d’essieux avec seize liaisons élastiques afin d’améliorer le confort, largeur des voies avant et arrière qui diffère, suspension hydraulique, direction Diravi (juillet 1975), tableau de bord lunule, compteur "pèse-personne", satellites de commandes, il n’y a aucun doute, la CX cultive l’originalité.

Seulement, rien n’est gratuit (ou presque) et la grande berline se voit remporter le prix de Voiture de l’année 1975 en devançant les Volkswagen Golf, Audi 50, Fiat 131 et Volvo 200. Au final, le seul reproche que l’on peut lui faire se niche sous le capot : les mécaniques ne sont pas à la hauteur de son blason.

La CX a connu de multiples versions, Pallas, Prestige, GTi, GTi Turbo 2, Turbo Diesel, sous différentes carrosseries, berline et break, et a été produite à 1 042 460 exemplaires de 1974 à 1991.

Elle a aussi connu un succès médiatique certain grâce au publicitaire Jacques Séguéla qui l’a mise en scène aux côtés de la mannequin et actrice Grace Jones. C’était en 1984 pour la version GTI Turbo avec le slogan qui va bien : « La CX GTI Turbo, c’est démon ! » Elle fut aussi mise sous les projecteurs lors de l'élection de Jacques Chirac le 7 mai 1995 au poste de Président de la République. Il faut tout de même rappeler que sa remplaçante la XM était commercialisée depuis six ans déjà, preuve que M. Chirac appréciait beaucoup sa CX.

Un jubilé fêté comme il se doit

Il y a dix ans, Le Tréport accueillait plusieurs dizaines d’exemplaires pour fêter ses quarante ans. Pour ce cinquantième anniversaire, deux clubs français (Agence CX et CX Club de France) ont vu les choses en grand. Plusieurs centaines de CX sont attendues du vendredi 13 au dimanche 15 septembre au domaine de Montigny-Le-Ganelon à Cloyes-Les-Trois-Rivières en Eure-et-Loire.

Différentes animations sont prévues (concours d’élégance, vente de pièces, soirées festives), notamment une séance de roulage le vendredi sur le circuit du centre d’essais de la Ferté-Vidame. Si les inscriptions sont complètes, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la CX gratuitement toute la journée du samedi. Informations : Jubilé CX.