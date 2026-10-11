En 1949, la grande star du mondial de Paris, c’était la Citroën 2 CV. Elle faisait à cette occasion sa première apparition au Grand Palais, qui accueillait à cette époque tous les acteurs du monde de l’automobile. Plus de 70 ans plus tard, la marque aux chevrons fait revivre ce monument à l’occasion du Mondial de Paris au travers d’un concept car très prometteur.

Que l’on aime ou non l’automobile, tout le monde connaît la 2 CV, surnommée affectueusement la Deudeuche.

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Produite jusqu’aux années 90, soit une carrière de plus de 50 ans, elle s’est écoulée à plus de 5 millions d’exemplaires et est devenue un symbole de la France, d’où sa présence dans des films (Le Corniaud ou James Bond, rien que pour vos yeux), des livres, des BD et même dans certaines épreuves sportives.

Comme d’autres constructeurs avant lui à l’image de Renault, Fiat, Mini ou Volkswagen par exemple, Citroën se lance dans le néo rétro. Une pratique pas forcément synonyme de succès et surtout relativement complexe. En effet, faire revivre un mythe peut se transformer en succès commercial à l’image de la 500, de la Mini ou plus récemment de la Renault 5, mais parfois la recette ne prend pas à l’image de la New Beetle ou plus dernièrement de la R4. Il faut arriver à séduire les fans du modèle original, tout en réussissant à attirer de nouveaux clients. Il est donc nécessaire de trouver le juste équilibre et c’est justement ce qui est difficile.

Mais, à la découverte de ce concept, il y a fort à parier que ce soit la chronique d’un succès annoncé, tant celui-ci est un bel hommage à la première 2 CV et joue à fond le côté coup de cœur, car la filiation est évidente. Elle se remarque au niveau de la forme globale de ce concept avec les ailes, qui semblent détachées de la carrosserie, mais aussi une multitude de détails.

Ainsi, immédiatement, on remarque les stries sur le capot, la forme des projecteurs posés sur les ailes, la forme des aérations, la présence bien visible des essuie-glaces, ou même les prises d’air manuelles situées sous le pare-brise. Enfin, les plus observateurs auront remarqué le travail qui a été effectué en partenariat avec Michelin pour le dessin des jantes et des pneumatiques, qui réutilisent l’ancien logo de la manufacture de Clermont-Ferrand.

Mais ce n’est pas tout puisque les similitudes se retrouvent sur l’ensemble de la carrosserie. Ainsi, les poignées de portes sont semblables et il en est de même de la chute de pavillon ou de l’emplacement décalé de la plaque d’immatriculation.

Même tendance dans l’habitacle, où Citroën a voulu que l’ambiance intérieure soit la plus joyeuse possible. Cela passe tout d’abord par l’utilisation de teintes claires (jaune et blanc) qui a pour but d’augmenter l’espace à bord, mais également la luminosité grâce à un large toit ouvrant disposant d’une capote en toile entièrement manuelle comme la première 2 CV.

L’habitacle est très simple avec une quasi-absence de planche de bord. Elle est remplacée par un cylindre qui sert de base au volant monobranche, directement dérivé de celui de la C3, tout comme l’instrumentation positionnée juste en dessous du pare-brise. Elle côtoie un écran multimédia carré mesurant 8 pouces avec des graphismes directement dérivés du monde de la BD. Comme la première 2 CV, le levier de vitesses est fixé sur ce cylindre, qui sert aussi de rangement.

Petit clin d’œil sur les pédales avec l’une frappée d’une tortue et l’autre d’un lapin. Si la planche de bord est minimaliste, il en est de même de la console centrale, qui est remplacée par un panier du type osier, réalisé en impression 3D et rétroéclairé. Citroën a aussi réinterprété le « radioën », le poste de radio à transistors amovible conçu par Continental Edison et vendu par Citroën à partir de 1959 pour le millésime 1960 de la 2 CV, qui fait également partie du mythe de Deuche.

Enfin, comme sur l’ancienne, les occupants prendront place sur des banquettes, dont celle de l’avant, qui est extractible. Elles sont recouvertes de tartan, une matière à carreaux liée à l’histoire de la 2 CV puisque présente pendant de longues années.

Et bonne nouvelle, si vous avez eu, comme nous, un coup de cœur pour ce concept, celui-ci ne va pas rester en l’état. Citroën a d’ores et déjà annoncé que le modèle définitif sera commercialisé dans deux ans. Beaucoup d’informations restent encore secrètes, mais on sait d’ores et déjà qu’il sera bien évidemment 100 % électrique, son poids devrait être inférieur à une tonne et cette 2 CV devrait être fabriquée en Europe afin d’obtenir les aides gouvernementales. Son prix n’est bien évidemment pas connu, mais Citroën s’est fixé un prix de vente proche des 15 000 €. Pas de doute, la voiture populaire est de retour.