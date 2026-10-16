"Je la préfère à la berline...":  la 2CV Fourgonnette cartonne au mondial

Véritable projet de cœur imaginé par les designers de la marque aux chevrons, ce concept-car réinterprète de façon contemporaine et libre l’un des utilitaires les plus mythiques de l’histoire automobile. Compagne de route de générations d’artisans, de commerçants et de livreurs, la célèbre fourgonnette revient dans une déclinaison 100 % électrique, ingénieuse et terriblement attachante.

Comme le souligne Xavier Chardon, CEO de Citroën et DS Automobiles, "la 2 CV Fourgonnette n'était pas un simple outil de travail : elle avait une âme." L'objectif aujourd’hui ? Proposer une mobilité professionnelle joyeuse, accessible et humaine, en rappelant qu'un véhicule utilitaire ne devrait jamais être banal.

Mais qu’en pensent vraiment les passionnés, les curieux et les futurs acheteurs venus arpenter les allées du Mondial ? Coup de cœur rétro-futuriste ou simple exercice de style nostalgique ? Nous sommes allés à votre rencontre sur le stand Citroën pour recueillir vos impressions à chaud? Place au micro-trottoir!