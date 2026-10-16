Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mondial de l'auto 2026

Citroen au Mondial de l'auto 2026
L'Info Citroen
Sur le forum

"Je la préfère à la berline...":  la 2CV Fourgonnette cartonne au mondial

Dans Salons / Salon de Paris

Pierre-Olivier Marie

0  

Au Mondial de l’Auto de Paris 2026, le stand Citroën attire tous les regards. Au milieu des nouveautés électrifiées, un modèle en particulier déchaîne la nostalgie et les smileys dans les yeux des visiteurs : le 2 CV Fourgonnette Concept.

"Je la préfère à la berline...":  la 2CV Fourgonnette cartonne au mondial
La 2CV berline sera bien lancée dans 2 ans, mais Citroën reste plus évasif quant à l'avenir de la version Fourgonnette.

Véritable projet de cœur imaginé par les designers de la marque aux chevrons, ce concept-car réinterprète de façon contemporaine et libre l’un des utilitaires les plus mythiques de l’histoire automobile. Compagne de route de générations d’artisans, de commerçants et de livreurs, la célèbre fourgonnette revient dans une déclinaison 100 % électrique, ingénieuse et terriblement attachante.

Comme le souligne Xavier Chardon, CEO de Citroën et DS Automobiles, "la 2 CV Fourgonnette n'était pas un simple outil de travail : elle avait une âme." L'objectif aujourd’hui ? Proposer une mobilité professionnelle joyeuse, accessible et humaine, en rappelant qu'un véhicule utilitaire ne devrait jamais être banal.

Mais qu’en pensent vraiment les passionnés, les curieux et les futurs acheteurs venus arpenter les allées du Mondial ? Coup de cœur rétro-futuriste ou simple exercice de style nostalgique ? Nous sommes allés à votre rencontre sur le stand Citroën pour recueillir vos impressions à chaud? Place au micro-trottoir!

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Citroen 2cv (2e Generation)

Citroen 2cv (2e Generation)
Citroen au Mondial de l'auto 2026
L'Info Citroen
Sur le forum

SPONSORISE

Actualité Citroen 2cv (2e Generation)

Voir toute l'actu Citroen 2cv (2e Generation)