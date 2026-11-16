La nouvelle Citroën 2CV roule déjà mais seulement à toute petite vitesse (et c'est normal)

C’était clairement la star du dernier Mondial de l’Automobile de Paris 2026. La Citroën 2CV trônait fièrement sur le stand de la marque aux chevrons, annonçant son grand retour avec un design étroitement inspiré de celui de la première mouture du siècle dernier.

D’abord présentée en rouge sur l’événement puis en vert lors d’une réunion réservée aux collaborateurs de la marque, cette nouvelle Citroën 2cv semble avoir été bien accueillie par le public. Le constructeur travaille en coulisses sur le développement de sa version définitive, attendue pour l’année 2028 dans les concessions.

La Citroën 2CV roule déjà !

Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, cette nouvelle Citroën 2CV roule déjà. Elle a été surprise en mouvement juste après la fermeture des portes du salon Epoqu’Auto à Lyon, où Citroën l’avait emmenée à côté de plusieurs 2CV de la première génération (logique puisqu’il s’agit d’un salon réservé aux véhicules de collection).

Il s’agit bien sûr du concept-car, qui est déjà une voiture roulante comme on peut le voir. Bien évidemment, il n’a absolument rien à voir avec une vraie voiture : ici, le véhicule peut simplement se déplacer à une allure réduite (très probablement grâce à un petit moteur électrique présent dans le châssis). Il est plus proche d’une maquette que d’une automobile répondant aux normes en vigueur et c’est assez habituel d’avoir des concept-cars de ce genre capables d’avancer à faible vitesse pour être déplacés.

Rappelons que la 2CV de série devrait coûter environ 15 000€ avec sous le capot un moteur électrique à la puissance raisonnable et une vocation de véhicule urbain. Elle doit s’inscrire dans une nouvelle catégorie de petites voitures électriques dont le cadre légal est toujours en préparation au sein de l’Union européenne.