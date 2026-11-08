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Il vous reste une journée pour visiter l’exceptionnel salon Epoqu’auto 2026

Dans Salons / Salon collection

Stéphane Schlesinger

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Pour sa 42e édition, le salon lyonnais de la voiture de collection Epoqu’auto a mis les petits plats dans les grands, comme nous avons pu le constater. 100 000 m², des centaines de voitures, 220 clubs : nous en avons pris plein les yeux. Et les jambes : prenez de bonnes chaussures.

Il vous reste une journée pour visiter l’exceptionnel salon Epoqu’auto 2026

Pas moins de six halls cette année. Epoqu’auto a mis les petits plats dans les grands pour accueillir un maximum d’exposants, de voitures, de camions, de pièces détachées, et d’articles pour passionnés. Nous nous y sommes rendus et nous ne sommes pas sûrs d’avoir tout. Qu’importe, ce salon de la voiture de collection, parfois chic, souvent populaire a de quoi régaler même si on n’a pas le temps de le parcourir dans son entièreté.

Ne serait-ce que par les plateaux spécifiques à cette édition : les séries limitées de la Citroën 2CV, les 40 ans de la BMW M3, les Bugatti, et les Fiat à travers les âges (avec des modèles sublimes de la marque italienne), pour ne citer que ceux-ci. Sans oublier les voitures de course, les camions Berliet, les motos ni même un village dédié au drift, avec des exhibitions sur une piste dédiée, en extérieur.

Dès l'entrée du salon, le ton est donné : les Citroën 2CV seront nombreuses. A gauche, une série limitée Spot de 1976, à droite le concept vu à Paris.
Dès l'entrée du salon, le ton est donné : les Citroën 2CV seront nombreuses. A gauche, une série limitée Spot de 1976, à droite le concept vu à Paris.

Ce qui nous a le plus plu ? Les fantastiques Avion Voisin, le plateau Fiat, et les pépites que Renault Collection a sorties de ses réserves. Il s’agit en effet de prototypes qui ont mené à la création de la Twingo, dont la VBG de 1976 et la Piccola de 1984, sans oublier l’incroyable coupé Renault 14.

Ce superbe coupé 2300 S en état incroyable trône sur le plateau dédié aux Fiat, dont on ne trouve aucun équivalent, y compris en Italie.
Ce superbe coupé 2300 S en état incroyable trône sur le plateau dédié aux Fiat, dont on ne trouve aucun équivalent, y compris en Italie.

Conseils pour une visite optimale : achetez plutôt votre billet en ligne, utilisez les transports en commun (les voies d’accès étaient embouteillées), planifiez bien votre parcours en utilisant le plan officiel car le salon est très vaste, mettez des chaussures confortables et prévoyez un budget pour vos achats, pièces détachées, miniatures, livres ou même vêtements. Soyez patient car il y a beaucoup de monde, et s’il vous reste du temps, allez faire un tour sur le parking des visiteurs car là aussi se trouvent de bien jolies autos. Enfin, si vous ne pouvez y aller, voici quelques photos de ce salon qui ne cesse de monter en puissance.

Billets à partir de 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
epoquauto.com

Les Peugeot 205 GTI c'est bien, mais on les a beaucoup vues. Pourquoi ne pas s'intéresser aux versions courantes, devenues bien rares en bon état, comme cette GR à moteur XW ?
Les Peugeot 205 GTI c'est bien, mais on les a beaucoup vues. Pourquoi ne pas s'intéresser aux versions courantes, devenues bien rares en bon état, comme cette GR à moteur XW ?
Une Citroën 2CV Perrier ? Cette série spéciale de 1988 est quasi-inconnue en France, et pour cause, elle se réservait à la Belgique.
Une Citroën 2CV Perrier ? Cette série spéciale de 1988 est quasi-inconnue en France, et pour cause, elle se réservait à la Belgique.
Evidemment, cette Citroën DS 23ie  Pallas va nécessiter quelques soins...
Evidemment, cette Citroën DS 23ie  Pallas va nécessiter quelques soins...
Quelle surprise ! Ce n'est pas un concept mais un prototype, la Piccola proposée par Marcello Gandini à Renault en 1984. Sous le capot, un étonnant bicylindre diesel.
Quelle surprise ! Ce n'est pas un concept mais un prototype, la Piccola proposée par Marcello Gandini à Renault en 1984. Sous le capot, un étonnant bicylindre diesel.
Un autre proto Renault, la CX15 de 1962, ultra-aérodynamique avec son Cx de... 0.15. Il permet à cette auto dérivant de la Dauphine de passer les 150 km/h.
Un autre proto Renault, la CX15 de 1962, ultra-aérodynamique avec son Cx de... 0.15. Il permet à cette auto dérivant de la Dauphine de passer les 150 km/h.
Toujours chez Renault, cette VBG de 1976, un proto novateur par sa modularité, moins par son moteur de 4L. Mais c'est déjà un premier pas vers la Twingo.
Toujours chez Renault, cette VBG de 1976, un proto novateur par sa modularité, moins par son moteur de 4L. Mais c'est déjà un premier pas vers la Twingo.
Ceci est une Renault 14, en coupé, une variante façon break de chasse que Ligier se serait bien vu produire.
Ceci est une Renault 14, en coupé, une variante façon break de chasse que Ligier se serait bien vu produire.
Rarissime en Europe, cette Volkswagen Brasilia se réservait au... Brésil. Dérivant de la Coccinelle, elle arbore une carrosserie façon break de chasse infiniment plus séduisante que celle des douteuses 411/412...
Rarissime en Europe, cette Volkswagen Brasilia se réservait au... Brésil. Dérivant de la Coccinelle, elle arbore une carrosserie façon break de chasse infiniment plus séduisante que celle des douteuses 411/412...
Dans la série petites bombes, la Ford Fiesta RS Turbo était certainement la plus létale, de par sa puissance (133 ch) et son comportement parfois imprévisible. Une vraie rareté !
Dans la série petites bombes, la Ford Fiesta RS Turbo était certainement la plus létale, de par sa puissance (133 ch) et son comportement parfois imprévisible. Une vraie rareté !
Sur le plateau Fiat, on trouve cette Uno Turbo ie restaurée. Une petite sportive au moteur ultra-sophistiqué mais au châssis insuffisamment adapté.
Sur le plateau Fiat, on trouve cette Uno Turbo ie restaurée. Une petite sportive au moteur ultra-sophistiqué mais au châssis insuffisamment adapté.
40 ans déjà que BMW a créé le mythe M3, en 1986. La première, de génération E30, se contente d'un 4-cylindres mais sa cote est sur orbite.
40 ans déjà que BMW a créé le mythe M3, en 1986. La première, de génération E30, se contente d'un 4-cylindres mais sa cote est sur orbite.
Un amateur a créé cette étonnante Panhard 24  CT cabriolet, qui n'aurait pas déparé dans la gamme du constructeur.
Un amateur a créé cette étonnante Panhard 24  CT cabriolet, qui n'aurait pas déparé dans la gamme du constructeur.
Pas courante, cette Marsonetto 1600 GT de 1968. Et pour cause ! Cette voiture lyonnaise, à moteur de R16 et châssis tubulaire, est unique.
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On ne voit que trop peu souvent en salon la Peugeot 504 berline, qui a beaucoup moins été préservée que ses dérivées coupé et cabriolet.
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Gros succès aux USA mais très rare en France, la Nissan 240Z cache sous sa ligne spectaculaire un beau 6-en-ligne de 150 ch et une suspension à quatre roues indépendantes.
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Look d'enfer pour la Cheetah, une sportive américaine de 1964 au V8 de Corvette et au poids de 750 kg. Elle aurait atteint 346 km/h, grâce à ses plus de 500 ch...
Look d'enfer pour la Cheetah, une sportive américaine de 1964 au V8 de Corvette et au poids de 750 kg. Elle aurait atteint 346 km/h, grâce à ses plus de 500 ch...
Superbe plateau Bugatti, avec en tête la Type 251 de 1956, une F1 à moteur 8-cylindres en ligne... transversal. Elle ne sera pas développée pleinement.
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Plus que des voitures, les Voisin sont des sculptures, telle cette C28 Aérosport lancée en 1935. Elle s'equipe d'un 6-en-ligne sans soupapes Knight.
Plus que des voitures, les Voisin sont des sculptures, telle cette C28 Aérosport lancée en 1935. Elle s'equipe d'un 6-en-ligne sans soupapes Knight.
Echec commercial retentissant, la Ford Edsel se signale désormais par un charme étrange. Cette version Citation de 1958 tracte une caravane magnifique.
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Ah, le Berliet Stradair, première tentative de conférer à un camion le confort d'une berline. Comment ? Avec une suspension pneumatique, dès 1965. Ce sera malheureusement un échec commercial.
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Quel charme, cette Simca 1200S coupé, dessinée par Bertone. Sur base de Simca 1000, elle possède un 1,2 l de 80 ch qui l'emmène à 175 km/h dès 1967.
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Discrétion et élégance certaine pour le coupé Volvo C70, produit de 1996 à 2005 et développant jusqu'à 245 ch. Un vrai potentiel en collection.
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Giugiaro ne s'est pas loupé en dessinant la sublime De Tomaso Mangusta, lancée en 1967. Son V8 Ford la propulse jusqu'à 260 km/h.
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Lancée en 1991, la Honda Prélude de 6e génération, ou 4G est peut-être la plus belle de toutes. Elle possède 4 roues directrices, et développe jusqu'à 160 ch.
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En 1989, l'Opel Calibra a défrayé la chronique car elle était la voiture la plus aérodynamique du monde : Cx de 0.26. Et son 2,0 l 16 soupapes de 150 ch se signalait par un tempérament de feu.
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Prévue pour être une Fiat, cette dérivée de l'X1/9 sera finalement une Lancia, la Beta Montecarlo, qui engendrera la phénoménale Rally 037.
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Jolie sélection de youngtimers aux enchères chez Osenat, mais les prix réalisés semblent modestes. Des affaires en somme !
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Qui se souvient de l'Alliance, cette Renault 9 made in USA ? Elle a même été développée en un très joli cabriolet, sans équivalent dans la gamme française.
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La cote semble s'emballer pour la VW Golf II GTI 16S, dont un exemplaire a dépassé les 70 000 $ aux USA.
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Presque pachydermique de lignes, l'Opel Diplomat est en réalité très performante, grâce à son V8 5,7 l de Chevrolet Corvette (230 ch).
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A l'opposé de la Mercedes 500E, il y a la 200D, animée par un phénoménal 2,0 l diesel de 72 ch. Quel charme étrange avec ce vert !
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Spéciale dédicace à Cédric Pinatel avec cette Nissan de1982 qui porte son prénom. Cette grande berline animée par un 6-cylindres diesel suscite beaucoup de nostalgie chez les chauffeurs de taxi.
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Véritable collector en (sur)puissance (306 ch) que la Mercedes C43 AMG, surtout en break. Ce bel exemplaire de 1998 est à vendre.
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Sans aucune objectivité, je déclare la Fiat 130 Coupé plus belle voiture du salon. Et pas parce que j'en ai possédé une ! Celle-ci arbore un intérieur cuir de toute beauté, mais la 131 orange à côté n'est pas mal non plus.
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