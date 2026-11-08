Il vous reste une journée pour visiter l’exceptionnel salon Epoqu’auto 2026

Pas moins de six halls cette année. Epoqu’auto a mis les petits plats dans les grands pour accueillir un maximum d’exposants, de voitures, de camions, de pièces détachées, et d’articles pour passionnés. Nous nous y sommes rendus et nous ne sommes pas sûrs d’avoir tout. Qu’importe, ce salon de la voiture de collection, parfois chic, souvent populaire a de quoi régaler même si on n’a pas le temps de le parcourir dans son entièreté.

Ne serait-ce que par les plateaux spécifiques à cette édition : les séries limitées de la Citroën 2CV, les 40 ans de la BMW M3, les Bugatti, et les Fiat à travers les âges (avec des modèles sublimes de la marque italienne), pour ne citer que ceux-ci. Sans oublier les voitures de course, les camions Berliet, les motos ni même un village dédié au drift, avec des exhibitions sur une piste dédiée, en extérieur.

Ce qui nous a le plus plu ? Les fantastiques Avion Voisin, le plateau Fiat, et les pépites que Renault Collection a sorties de ses réserves. Il s’agit en effet de prototypes qui ont mené à la création de la Twingo, dont la VBG de 1976 et la Piccola de 1984, sans oublier l’incroyable coupé Renault 14.

Conseils pour une visite optimale : achetez plutôt votre billet en ligne, utilisez les transports en commun (les voies d’accès étaient embouteillées), planifiez bien votre parcours en utilisant le plan officiel car le salon est très vaste, mettez des chaussures confortables et prévoyez un budget pour vos achats, pièces détachées, miniatures, livres ou même vêtements. Soyez patient car il y a beaucoup de monde, et s’il vous reste du temps, allez faire un tour sur le parking des visiteurs car là aussi se trouvent de bien jolies autos. Enfin, si vous ne pouvez y aller, voici quelques photos de ce salon qui ne cesse de monter en puissance.

Billets à partir de 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

epoquauto.com