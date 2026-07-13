Une jolie Citroën 2CV Charleston, seule victime des coulées de boues dans les Alpes de Haute-Provence

Les périodes de canicule alternent avec de violents orages. Ce week-end, le samedi 11 juillet, les Alpes de Haute-Provence ont connu un épisode particulièrement vigoureux d’orage sur toute la région. L’eau a ruisselé le long des reliefs, jusqu’à proposer d’importantes coulées de boues qui se sont apparentées parfois à de vrais glissements de terrains.

Comme le rapportent les journalistes du Dauphiné, « une des coulées a provoqué un entassement de 4 mètres de haut et 100 mètres de long » à Ceillac. Si certaines routes ont pu rouvrir dès ce dimanche 12 juillet, il faudra attendre plus longtemps pour que tous les axes soient libérés.

Une 2CV Charleston, victime de la coulée de boue

La bonne nouvelle, c’est qu’on ne dénombre aucune victime ni blessé de cet épisode météorologique violent dans les Alpes de Haute-Provence. La mauvaise, c’est qu’une jolie auto a tout de même subi de plein fouet les éléments.

Comme l’a montré un certain Sébastien Uscher en images sur un groupe Facebook spécialisé dans les Citroën 2CV, un bel exemplaire de 2CV Charleston a été pris dans la coulée de boue de Ceillac. L’auto a été emportée et s’est retrouvée au milieu de la nature, avec une carrosserie qui porte les stigmates de ce qu’elle a vécu.

Elle sera très probablement réparable

Pas de quoi pour autant l’envoyer à la casse : elle nécessite visiblement du travail pour la remettre en état, mais cela plus que jouable pour ce modèle dont les exemplaires les plus cotés peuvent dépasser de très loin les 20 000€ sur le marché de la collection. Et puis ce n’est pas un peu de boue qui va terrasser une 2cv, la vieille auto populaire étant connue pour sa robustesse y compris en dehors des sentiers battus !