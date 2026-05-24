Quand la 2CV était réinventée par une marque de Stellantis… mais pas Citroën !

D’accord, le titre est à peine honnête. En effet, si Chrysler est bien membre du groupe Stellantis, ce n’était pas le cas en 1996, quand la marque a révélé son étonnant concept CCV. L’initiateur de cet engin étonnant est un Français, François Castaing, ancien directeur de produit chez AMC, passé ensuite chez Chrysler. Admirateur de la Citroën 2CV, il en importe une en 1987 aux USA pour montrer à ses ingénieurs comment faire une voiture simple, tout en système D comme on dit chez nous.

Elle a un certain impact, si bien que dix ans plus tard, l’idée a fait son chemin. On pense carrément à créer un modèle de série qui s’en inspire largement afin de le proposer à bas prix, 5 000 $, sur un immense marché alors émergent : la Chine. Le designer Bryan Nesbitt dessine un concept qui actualise très adroitement les lignes de la Citroën ainsi que l’esprit minimaliste, ce qui peut étonner au pays de la démesure. Ainsi, pour plus légèreté, on retient le plastique pour la carrosserie, qui se composera par ailleurs de grands emboutis afin de faciliter la fabrication.

Comme sur la française, l’américaine reçoit une capote en toile ainsi qu’un moteur bicylindre. D’origine Briggs & Stratton, il sert habituellement aux tondeuses ! Le projet est présenté en 1996 sous l’appellation CCV, qui se prononce « two C-V », exactement comme 2CV en anglais. Ce sigle signifie Composite Concept Vehicle, mais en interne, on l’appelle « China Car ». Elle doit satisfaire à un usage dans des zones reculées et difficiles, être facile à entretenir et frugale tout en accueillant cinq passagers avec leurs bagages. Voilà qui rappelle beaucoup l’idée initiale de la 2CV !

On va jusqu’à imaginer tout le process de fabrication, à base d’un plastique bien connu, le Polyéthylène Téréphtalate (ou PET), qui sert aux bouteilles d’eau. En 1997, la voiture est exposée au salon de Francfort, et puis… plus rien. Pourquoi ? Parce que les études montrent que les Chinois, au contraire des Français de 1948, ne veulent pas d’une voiture minimaliste. Ils préfèrent des autos plus valorisantes, quitte à payer plus cher : montrer son statut social est très important ! Même dans un pays communiste…

Résultat, malgré les sommes engagées, la CCV restera lettre morte. Aujourd’hui, Citroën annonce relancer une sorte de 2CV, après une C3 qui devait déjà en être une nouvelle itération en 2002. Gageons que cette nouvelle 2-pattes n’aura rien d’indigent, et sera même un peu snob, comme l’étonnante S-Cargo de Nissan.