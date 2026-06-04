Marque quasiment oubliée par Stellantis, Chrysler montre enfin une nouvelle voiture !
C’était l’une des critiques à l’encontre de l’ancien patron de Stellantis Carlos Tavares : l’absence de gros investissements pour ses marques américains comme Chrysler. Voilà pourquoi ce nouveau SUV, montré pour la première fois, constitue quasiment un événement pour ce constructeur oublié depuis longtemps.
Depuis la fondation de Stellantis et même sous l’ère de FCA pendant laquelle Sergio Marchionne se contentait de lancer quelques restylages des anciens modèles vieillissants, Chrysler est devenu une marque automobile presque « zombie », incapable de proposer de nouveaux véhicules pour concurrencer efficacement ses rivaux Chevrolet, Ford et Toyota sur le marché américain.
Plus encore que Dodge et Ram, la marque végétait avec des volumes de ventes réduits à peau de chagrin et aucun vrai projet de relance, si ce n’est le concept-car Airflow dévoilé en 2022 à l’époque où Stellantis voulait la faire passer au 100 % électrique.
Enfin une nouvelle Chrysler en approche
Mais à l’occasion d’une conférence de presse sur l’avenir des motorisations du groupe, Stellantis a enfin donné quelques informations intéressantes au sujet de Chrysler. Le modèle que vous pouvez observer en illustration de cet article, un SUV dont la silhouette et les détails rappellent à la fois les modèles de Polestar et ceux de Volvo, doit arriver dans les concessions d’ici l’année prochaine.
Il reposera sur l’architecture STLA One, qui doit remplacer les STLA Small et STLA Medium et couvrir tous les véhicules du groupe des citadines jusqu’aux modèles familiaux en dehors des plus gros (avec une approche multi-énergies). Par ailleurs, une image diffusée pendant la conférence laisse entendre qu’il embarque un moteur thermique en position transversale avant, avec une transmission aux roues avant.
Trois nouveaux modèles Chrysler
Ce nouveau SUV, qui pourrait conserver le nom « Airflow » même s’il ne ressemble plus du tout au concept-car éponyme, doit coûter environ 40 000 dollars en prix de base. Et deux autres nouveaux modèles de Chrysler plus petits sont aussi en préparation. Il faudra au moins ça si la marque veut s’approcher à nouveau de Chevrolet et Ford comme elle le faisait encore jusqu’à la fin des années 2000. Il n’est en revanche pas prévu que ces Chrysler soient commercialisées chez nous.
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