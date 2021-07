Route de nuit - Le néo-rétro, cette vieille idée qui ne lasse toujours pas !

Pour se refaire une image sympa, Renault est en train de fourbir quelques armes néo-rétro, notamment des resucées de R5 et de 4L à la sauce électrique. Une vieille ficelle à vrai dire, à se demander quelle peur de l’avenir peut pousser un constructeur (Renault ou autre) à se réfugier dans son passé… Très vieille même.

L’idée d’associer technologie moderne et design ancien ne date en effet pas d’hier. Sa première incarnation couronnée de succès commercial remonte à 1964, quand est apparue l’Excalibur. Mais qu’est-ce que cette caisse ? En gros, il s’agit d’une Stubebaker Lark, une auto alors moderne, dotée d’une carrosserie de Mercedes SSK de 1928, modèle que possédait Brook Stevens, le créateur de l’Excalibur.

Sa voiture a remporté son petit succès, se déclinant en cinq générations, et adoptant un moteur de Corvette en 1970. Malheureusement, la marque disparaît en 1986. Entre-temps, Stevens a fait quelques émules, dont le français Alain Clénet qui lance en 1976, aux US, une auto de concept similaire. On en est encore à un look uniquement rétro allié à une technologie en vogue.

Mais une marque réalise en 1971 le pont esthétique entre passé et présent : Stutz. Appréciée pour ses autos sportives, Stutz a connu une première vie en 1911 puis 1939. Elle réapparait en 1968 puis présente en 1970 la Blackhawk, une appellation déjà utilisée dans les années 30. Cette fois, il s’agit d’une Pontiac Grand Prix rhabillée à l’ancienne par le célèbre designer de Chrysler, Virgil Exner.

On reconnaît la cellule centrale de la Pontiac, mais les flancs ornés de tubulures d’échappement, l’avant (arborant une calandre verticale et des projecteurs circulaires) et le coffre, dont le couvercle s’incruste d’une roue de secours, évoquent les années folles.

Très chère et regorgeant de luxe, l’extravagante Stutz séduit de nombreuses stars, dont Elvis Presley, Frank Sinatra, Jerry Lewis, Mohammed Ali, Tom Jones, Elton John, Barry White, Paul McCartney, pour ne citer qu’eux ! Mine de rien, la Stutz se déclinera en sept générations jusqu’en 1987. Excusez du peu…

Evidemment, on ne voit là que des voitures de luxe. Par bonheur, un constructeur aura la bonne idée de démocratiser le néo-rétro : Nissan, qui présente en 1985 le concept de sa craquante Be-1, en gros une Micra redessinée à la façon de la Mini originelle. Adressée aux jeunes, elle est produite en série limitée à 10 000 unités à partir de 1987, et vendue uniquement au Japon, où on se l’arrache. Elle marque le début d’une offensive, trois autres créations jouant sur la nostalgie la suivant. La Pao, en 1987, inspirée de la 4L, la S-Cargo, en 1989, sorte de 2CV nippone, et la Figaro, un coupé évoquant une microcar allemande des années 50, la Gutbrod Superior.

Plus de 20 000 Figaro seront produites, contre 8 000 prévues ! Surtout, en 1989, Mazda s’engouffre dans la brèche avec sa remarquable MX-5 qui rencontrera un succès immense, la première génération s’écoulant à plus de 400 000 unités.

Pour sa part, Ford poussera plus loin que les autres l’idée du néo-rétro avec sa Mustang de 2005. En effet, elle s’inspire ouvertement de celle de 1967 non seulement par sa ligne, mais aussi par sa technique, recevant un essieu arrière rigide par pur esprit vintage. Elle se vendra par paquets de 100 000 !

Les constructeurs européens suivent à distance, étrangement. En 1994, Volkswagen recrée sa mythique Coccinelle, sous la forme du prototype Concept 1 qui est acclamé. De sorte qu’une version de série est lancée en 1998, la New Beetle, plus appréciée outre-Atlantique que sur le vieux continent, où elle est vendue trop cher. Deux ans plus tard, Mini présente sa remarquable R50, réinvention de son modèle originel qui sera une grande réussite commerciale.

Fiat embraye avec encore plus de maestria en 2007 avec sa 500, encore en production, même si on peut considérer que, influencée par les spiders 850 et 124 des années 60, sa Barchetta de 1995 est déjà un peu néo-rétro. Celle-ci, croyez-le ou non, verra son design transposé une échelle plus grande chez BMW qui a embauché le créateur de la Fiat, Andrea Zapatinas. Il signera le prestigieux roadster Z8 de 1999, une sorte de Barchetta géante gréée de détails stylistiques évoquant la fabuleuse 507…

Et la France dans tout ça ? De façon incompréhensible, nos constructeurs nationaux sont à la traine. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir produit une palanquée de voitures mythiques ! Certes, la Citroën C3 de 2003 comporte son lot de références à la 2CV, mais elle n’assume pas son côté rétro, même si, personnellement, je trouve son design vraiment réussi. La C6 fait resurgir la CX, mais là encore, de façon subliminale.

De son côté, Peugeot refuse obstinément de produire sa magnifique e-Legend, concept réinterprétant avec talent le coupé 504… Elle serait trop chère, qu’ils nous disent. Pourtant, même à 100 000 €, on peut parier qu’elle se vendrait très bien !

Quant à lui, Renault avait joliment évoqué sa 4CV avec son mignon concept Fiftie de 1996, mais sans lui donner de suite. En fait, la seule production hexagonale ouvertement néo-rétro, c’est la magnifique Alpine A110, que tout le monde adore. C’est peu mais c’est déjà ça !

L’épouvantable mode du « rétrofit », consistant à installer un moteur électrique moderne dans une voiture ancienne, connaît un certain engouement, preuve que le public est prêt et prend les devants. Si Renault semble avoir compris le phénomène, PSA joue les aveugles… Vous attendez quoi, les gars ?