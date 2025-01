Le joli roadster du Méhari Club Cassis qu’il ne faut pas rater à Rétromobile 2025

Initié au début des années 80 par trois frères, le 2cv Méhari Clubs Cassis commence son activité en rénovant et personnalisant des Citroën Méhari. À partir de 1998, la marque leur confie ses outillages industriels afin de reproduire les pièces de cette auto unique en son genre, ou presque. Deux ans plus tard, ce sont les outils de la 2CV que la société récupère.

Depuis, le 2CV Méhari Club Cassis est devenu la référence pour reproduire et remettre à neuf n’importe quelle 2CV ou ses dérivées. Sa participation à Rétromobile (Hall 1) tombe sous le sens.

Pour cette édition 2025, le club nous présentera une 2CV Fourgonnette transformée en Food-Truck. Amis puristes de la chose automobile, ne lisez pas la suite puisque cette 2CV est une R-FIT, c’est-à-dire qu’elle a troqué son bicylindre pour un duo rotor et stator. Les performances sont plutôt "paisibles" avec son moteur de seulement 24 ch et son autonomie de 90 km. Une transformation facturée 14 900 €, hors déduction de l’État comprise.

L’autre modèle présent sur le stand attirera sans doute davantage les regards. Il s’agit d’une 2CV habillée par Burton, disponible en électrique et en thermique, et parfaitement homologuée chez nous. Terriblement craquant, le kit Burton s’affiche un peu moins de 12 000 €, sans la pose. Le prix peut facilement doubler avec la main-d’œuvre et les différentes personnalisations possibles comme la teinte de la carrosserie. Disponible pour les 2CV 6, la facture augmentera à nouveau si vous choisissez le moteur électrique.

Enfin, le club mettra en avant son nouveau département « Collection Exclusive » regroupant les activités de personnalisation et de customisation comme le restomod, les aménagements spécifiques, la sellerie sur mesure et tout ce qui touche à la personnalisation.