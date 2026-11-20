Peugeot Sport fait partie des noms de légende aux 24 Heures du Mans. Avec sa 905, d’abord, victorieuse dans la grande classique mancelle en 1992 et 1993 face à de très compétitives Toyota et avec un magnifique V10 atmosphérique. Avec la singulière 908 diesel, ensuite, qui a réussi à battre Audi dans la Sarthe en 2009.

Voilà pourquoi au moment de l’annonce du grand retour de Peugeot dans la catégorie reine de l’endurance au début des années 2000, tout le monde attendait de pied ferme la marque au lion. Surtout qu’elle se présentait alors avec la 9X8, un proto Hypercar à l’aérodynamisme audacieux et aux grosses ambitions.

Quatre saisons et demie d’échecs

Quatre ans et demi après les débuts de cette 9X8 dans le championnat du monde d’endurance (WEC), le succès se fait pourtant toujours attendre. Handicapée dès le début par un changement tardif de la réglementation qui l’aurait amputée d’une grosse partie de sa compétitivité (son cahier des charges découlait directement d’un règlement technique différent de celui finalement imposé), elle a toujours manqué de vitesse au chrono en course malgré un haut niveau de préparation de l’équipe et des pilotes de pointe.

Les différentes évolutions de la voiture n’y ont rien changé : depuis ses débuts lors de la seconde partie de la saison 2022, la 9X8 n’a jamais remporté aucune course et reste sur des résultats très décevants aux 24 Heures du Mans. Elle devait évoluer une nouvelle fois pour la prochaine saison 2027 et viser enfin de meilleurs résultats.

Une fin anticipée ?

Hélas, l’aventure pourrait s’arrêter d’une façon aussi abrupte qu’en 2012, moment où l’ancien groupe PSA avait décidé d’annuler en dernière minute l’engagement d’une 908 très prometteuse face aux Audi concurrentes de l’époque.

D’après plusieurs sources dont Ouest-France, le directoire de Stellantis aurait pris il y a quelques heures la décision subite et immédiate de mettre fin totalement à l’engagement de Peugeot Sport en WEC avec la 9X8. D’après des bruits de couloir que nous avons entendu, les premiers essais de la version évoluée de 2027 de la 9X8 n’auraient pas permis de détecter un potentiel de performance intéressant.

La communication du groupe Stellantis ne confirme ni n’infirme formellement cette rumeur « brutale », mais les quelques mots employés pour la commenter ne sont pas de nature à rassurer : « nous confirmons que des réunions extraordinaires des comités d’entreprise (CSE/CSEC) ont été convoquées afin de discuter avec les représentants du personnel de Stellantis Motorsport », vient-on d’apprendre.

Si Peugeot Sport venait à confirmer son abandon de la catégorie Hypercar du WEC, ce serait la première fois que la marque au lion ne parvient pas à ses fins au sommet de l’endurance. Et la fin des écuries d’usine françaises dans le championnat, Alpine ayant déjà tiré sa révérence.