L’acteur de la série Malcolm est devenu un vrai « gentleman driver »
Frankie Muniz, le personnage principal de la série Malcolm récemment relancée, poursuit une vraie carrière de « gentleman driver » en parallèle de son métier d’acteur. Il vient de remporter sa première course au volant d’une Ford Mustang GT4. Mais attention, on parle de disciplines conçues pour les pilotes amateurs. Rien à voir, évidemment, avec l'univers des catégories reines.
Vous connaissez à coup sûr le visage de Frankie Muniz si vous faites partie des fans de « Malcolm in the middle », cette série diffusée à la télévision française à partir de 2000 et suivant les aventures d’une famille où l’on parodiait en permanence la plupart des phénomènes de société de l’époque.
Alors qu’il vient de revenir au petit écran (via les plateformes de streaming vidéo) dans une nouvelle série d’épisodes comprenant une bonne partie du casting originel de la série, Frankie Muniz se passionne dans son temps libre pour le sport automobile depuis près de vingt ans. L’année dernière, j’avais eu le plaisir d’échanger quelques mots avec lui au circuit du Mans pendant les 24 Heures où il était invité par Ford à disputer la course du Challenge Mustang. Il y faisait bonne figure et se battait pour des positions du top 10 dans cette compétition taillée pour les gentlemen drivers plus ou moins expérimentés (où participaient aussi le journaliste anglais Chris Harris et le grand patron de Ford Jim Farley).
La première victoire de Frankie Muniz
L’acteur vient de célébrer sa première victoire en sport automobile, dans le championnat GT4 America lors de la manche au Wisconsin. Engagé sur une Mustang GT4 avec l’écurie TechSport Racing, il est arrivé en première position en compagnie de son coéquipier Tyler Stone dans la catégorie "Am".
Comme Patrick Dempsey ou David Hallyday, Frankie Muniz ne gagnera évidemment jamais une course de Formule 1 : il s’agit d’un authentique gentleman driver dont le niveau, bien que très supérieur à celui du conducteur moyen, le cantonne à des séries conçues pour les amateurs et les semi-amateurs. Mais à l’heure où se multiplient les productions cinématographiques prenant le sport automobile comme sujet, pourrait-il incarner un vrai pilote sur les grands écrans ?
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