Une pièce de l’histoire des 24 heures du Mans à vendre à 22 millions d’euros

Avec son V8 de 4,7 litres développant 380 ch, la Shelby Cobra Daytona n’avait qu’un seul objectif : barrer la route aux Ferrari 250 GTO sur les circuits du monde entier. Conçue à la fin de l’année 1963, la Cobra Daytona n’a été produite qu’à six exemplaires.

Capable d’atteindre les 300 km/h, cette pièce d’exception sera l’une des vedettes de la 75e édition du Concours d’élégance de Pebble Beach, en Californie, qui se tiendra le 14 août prochain. La maison Gooding & Company a en effet décidé de mettre aux enchères l’un de ces six modèles pour une somme estimée à plus de 20 millions d’euros.

La Cobra Daytona entre dans la légende

Mise sur piste pour la première fois en compétition en 1964 lors des 2 000 km de Daytona, la Shelby Cobra Daytona connaît des débuts compliqués avec un abandon dès sa première course. Mais elle se reprend rapidement.

Lors de sa deuxième apparition, aux 12h de Sebring, les pilotes Holbert et McDonald qualifient la voiture en 6e position, derrière les prototypes Ferrari 330 P et 275 P. La Cobra Daytona devance alors les Cobra Roadster et relègue la Ferrari 250 GTO à neuf secondes. Une performance qui lui permet de remporter la catégorie GT.

Aux 24h du Mans, le scénario est encore plus favorable. La Cobra Daytona réussit son pari en dominant la Ferrari 250 GTO. Bien que Dan Gurney et Bob Bondurant ne se qualifient qu’en 10e position, ils profitent des problèmes de fiabilité rencontrés par les Ford GT40 et plusieurs Ferrari pour remonter jusqu’au pied du podium. 4e à l’arrivée, ils terminent surtout avec un tour d’avance sur les Ferrari 250 GTO, validant ainsi l’objectif fixé par Carroll Shelby.

L’année 1965 marque l’apogée de la Cobra Daytona. Cette saison-là, elle permet à Shelby de décrocher le Championnat du monde des constructeurs GT, mettant fin à plusieurs années de domination de Ferrari.