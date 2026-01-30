Vente aux enchères de Retromobile: 35 000 € pour cette "vraie" Ferrari Testarossa...

50 410 400 €. Tel est le montant cumulé de la grande vente aux enchères organisée par Gooding Chrsitie’s à Retromobile 2026, ce jeudi 29 janvier. Pour cette première vente française de la maison britannique, étaient en effet proposées plus de 80 voitures.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Si les incontournables Porsche, Ferrari (dont une enchère record sur une 288 GTO, vendue plus de 9 millions), Aston Martin et autres Lamborghini étaient de la partie, des véhicules plus rares étaient aussi proposés. On citera ainsi, pêle-mêle, une Renault 5 Turbo II de 1984, une musculeuse Maserati Shamal 1991, une Ford Escort RS Cosworth de 1995, ou bien encore un Land Rover 109 Series III estampillé Camel Trophy. Sans oublier, bien sûr, une incroyable Talbot Lago T150-C-SS Teardrop Coupé fabriquée en 1938, partie à 6,7 millions avec les frais.

Un magnifique catalogue et donc une incroyable exposition dans le Hall 7.1, qui a suscité l’intérêt de Rowan Atkinson, alias Mister Bean, en personne. Caradisiac était par hasard présent au moment de la visite de ce grand amateur d’automobile, et a même tenté de lui demander ses impressions. Le résultat ? Peu probant hélas, mais nous vous laissons le découvrir dans la vidéo ci-dessous…