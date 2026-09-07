"Je te dois ma vie" : comment ce jeune pilote a accompli l'impensable après un crash terrifiant

Ce samedi 5 septembre, un accident d’une rare violence est survenu sur le circuit de Shanghai, en Chine, lors d’une course d’endurance. Un incident qui rappelle le tragique accident de Romain Grosjean, il y a six ans, sur le circuit de Bahreïn, où sa monoplace s’était coupée en deux avant de prendre feu. Ce terrible scénario s’est reproduit ce week-end, cette fois en endurance. Après avoir été percutée de plein fouet par les voitures de deux pilotes qui se disputaient la huitième place, la Ferrari du pilote britannique Ollie Millroy, engagée par l’écurie AAI Motorsports, a pris feu après 20 minutes de course.

Voyant au loin les flammes de la Ferrari du Britannique de 36 ans, le pilote néerlandais de 23 ans, Loek Hartog, s’est arrêté pour réaliser un acte héroïque : extirper son adversaire des flammes et lui sauver la vie. Il ne s’agissait pas seulement de sauver un pilote de course, mais également un mari et un père de famille de trois enfants.

En effet, le jeune Néerlandais a pris l’initiative de sortir de sa Porsche, d’aller chercher l’extincteur le plus proche et de lutter contre les flammes afin de permettre à son adversaire de sortir de la carcasse de son véhicule.

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« Je suis toujours en vie ce soir »

Grâce à l’héroïsme, à la bravoure et au courage de Loek Hartog, la vie d’Ollie Millroy a été sauvée. Alors qu’il était hospitalisé, ce dernier a adressé sur Instagram un message de remerciement au jeune Néerlandais, ainsi qu’au public :

« Je suis toujours en vie ce soir, entièrement grâce à un seul homme. Loek Hartog s’est arrêté sans marshals ni équipe de pompiers en vue et a risqué sa propre vie pour me sortir de la voiture. »

« Un jour, je raconterai cette histoire à nos trois enfants et Loek sera, à leurs yeux aussi, le plus grand super-héros de l’histoire. » « Merci Loek. Je te dois ma vie pour ton acte altruiste aujourd’hui. »

De nombreux messages de soutien lui ont été adressés, notamment par d’autres pilotes, comme sa coéquipière Yun Yu Chen, mais également par le public. Ollie Millroy est actuellement hospitalisé. Il souffre de cinq côtes cassées, d’une main et d’un doigt cassés, d’une clavicule cassée ainsi que d’un poumon contusionné. Il a dû subir plusieurs opérations ces derniers jours avant de pouvoir entamer une phase de repos de quelques semaines, puis de reprendre l’avion.

La sécurité du circuit pointée du doigt

Le plus dramatique dans cette histoire, outre le terrible accident en lui-même, est qu’aucune unité d’intervention ne se trouvait à proximité immédiate du lieu de l’incident. C’est notamment pour cette raison que Loek Hartog est intervenu de sa propre initiative.

Ce manque de sécurité, la coéquipière d’Ollie Millroy, Yun Yu Chen, l’a également remarqué et n’a pas manqué de donner son avis sur Instagram :

« À la suite de l’accident d’Ollie Millroy, notre voiture a pris feu juste après qu’il s’est écrasé hors de la piste. Pendant environ une minute et demie, Ollie a été laissé seul dans la voiture, sans intervention immédiate des pompiers ni aide des secours. Il n’y avait pas de marshals, pas d’ambulance, pas d’aide du tout, ni pour le feu ni pour le pilote. »

« Nous comprenons parfaitement que le sport automobile comporte des risques. Cependant, les mesures prises par les organisateurs à la suite de l’incident d’aujourd’hui, en particulier l’absence d’une intervention d’urgence immédiate et adéquate, sont quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. »

« La sécurité des pilotes et des membres des équipes doit toujours passer avant tout. Ce qui s’est passé aujourd’hui et la façon dont la situation a été gérée sont vraiment inacceptables. »

Une situation regrettable qui entraîne le forfait de l’équipe AAI Motorsports pour le restant du championnat. Yun Yu Chen a également indiqué qu’elle-même et son équipe ne participeraient plus à aucun futur événement du championnat Chine GT.