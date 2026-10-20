Quelqu'un va probablement devoir payer une fortune après avoir fait une bêtise en Bugatti Chiron

C’est vraiment la hantise absolue lorsqu’on se retrouve au volant d’une telle machine : se retrouver dans une situation catastrophique à la suite d’une erreur de conduite.

Il faut dire que les erreurs de conduite sont faciles à faire au volant d’une supercar de 1 500 chevaux. Certes, la Bugatti Chiron est assurément l’une des voitures de sport les plus faciles du marché à conduire. Avec sa transmission intégrale et sa mise au point tournée vers le luxe et le confort de conduite, elle reste polyvalente dans la « vraie vie » malgré ses performances de pointe.

Comment s’est-elle retrouvée dans cette situation ?

Mais justement, ces performances de pointe doivent s’exploiter avec prudence. On parle d’une voiture capable de bondir de 0 à 100 km/h en à peine plus de deux secondes et d’atteindre les 300 km/h en un peu plus de 12 secondes. Avec de telles capacités, on peut vite se retrouver dans des situations impossibles en cas de faute personnelle.

Et c’est malheureusement ce qui semble être arrivé à la personne au volant de cette Bugatti Chiron noire filmée à Miami aux Etats-Unis. La supercar de Molsheim se retrouve contre un arbre, la roue arrière gauche complètement arrachée. Elle a visiblement tapé en plusieurs endroits et sa carrosserie porte de grosses stigmates.

Sachant qu’on parle d’une voiture valant plus de trois millions d’euros, pour laquelle le moindre changement de pièce coûte 100 fois plus cher que sur une auto « normale », la facture de réparations comprendra certainement au moins six chiffres. L’essentiel restant bien évidemment que personne n’a été blessé dans l’accident !