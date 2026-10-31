Plus de 12 000 ch et 50 millions d'euros sur la route : neuf Bugatti en parade en Alsace.

Un convoi de Bugatti est loin d’être quelque chose de commun et tous les badauds présents lors de cette parade vont s’en souvenir pendant longtemps. Même si cela peut paraître risqué, il faut bien reconnaître qu’emmener de telles machines à une exposition par la route, est bien plus spectaculaire… et bien plus fun qu’avec des camions. Il fallait des heureux chauffeurs et le propriétaire a fait finalement appel à des amis pour dégourdir les chevaux de ces belles.

Leur destination : le Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf pour l’exposition « Bugatti, l’ère moderne », qui ouvrira ses portes le 28 novembre 2026 et se poursuivra jusqu’au 7 mars 2027. En attendant son ouverture, voici ce que vous avez raté.

Bugatti EB110 (1991-1995) : la voiture qui a relancé la marque dans les années 90. Équipée d’un V12 3,5 litres à quatre turbos et d’une transmission intégrale, elle développait environ 560 ch. Seulement 139 exemplaires ont été produits.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC (2013) : 1 200 ch cheveux au vent. Cette version reprend les couleurs de la voiture qui a établi le record de vitesse à 408,84 km/h en 2013. 92 exemplaires construits.

Bugatti Chiron Sport (2018) : version plus orientée piste de la Chiron, allégée de 18 kg, elle bénéficie d’un système de vectorisation du couple et d’un châssis plus léger.

Bugatti Divo (2018) : limitée à 40 exemplaires et nommée en hommage au pilote Albert Divo. Elle reprend le W16 de 1 500 ch de la Chiron tout en étant 35 kg plus légère et bien plus radicale en aérodynamique.

Bugatti Chiron Super Sport 300 + (2019) : 30 exemplaires seulement. Version longtail de la Chiron avec 1 600 ch. Vitesse maximale de 440 km/h pour les clients et record absolu de 490,484 km/h.

Bugatti Centodieci (2019) : créée pour les 110 ans de la marque et fortement inspirée de l’EB110. Limitée à seulement 10 exemplaires.

Bugatti Chiron Pur Sport (2020) : facilement reconnaissable à son grand aileron fixe. Orientée pure dynamique, elle est limitée à 60 exemplaires.

Bugatti W16 Mistral (2024-2025) : le dernier roadster équipé du légendaire W16 de 1 600 ch. Seulement 99 exemplaires produits.

Bugatti Bolide (2024-2025) : véhicule uniquement fait pour la piste, non homologuée pour la route. 1 600 ch pour environ 1 450 kg, limitée à 40 exemplaires. Elle a été transportée sur plateau entre les étapes.

Un convoi d’exception, qui a offert aux nombreux passionnés alsaciens un spectacle rare et inoubliable, ils étaient nombreux sur les bords de routes pour admirer le spectacle. Si vous n’avez pas pu admirer ce convoi, n’hésitez à vous rendre à Mulhouse pour découvrir cette magnifique exposition.