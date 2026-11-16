Bugatti n’a plus rien à voir avec le groupe Volkswagen. A l’époque où l’enseigne de Molsheim appartenait au géant allemand, toute sa communication était soigneusement préparée et encadrée. Il était par exemple rigoureusement interdit par le patron de montrer une image de la Chiron où l’on voyait le soleil illuminer le radiateur présent derrière la calandre de la voiture. Tous les communiqués officiels de la marque ne « faisaient pas un pli ».

Depuis que Mate Rimac est devenu le patron de Bugatti, la communication de la marque a beaucoup changé. L’ingénieur croate montre régulièrement des scènes de la vie quotidienne dans des prototypes de la marque et raconte aussi les choses un peu folles qu’il lui arrive, par exemple lorsqu’il s’est fait voler une Chiron il y a quelques jours.

On s’amuse en Bugatti

Cette fois, Mate Rimac montre un petit moment de plaisir simple passé au volant de machines à plus de trois millions d’euros l’unité. Une Chiron et une Tourbillon sont sur une aire plane, pour s’amuser à les mettre en glisse. Les deux voitures roulent même l’une près de l’autre, histoire de monter un petit ballet fumant à base de hurlements de seize cylindres.

La scène est peu commune car les pneus de ces voitures coûtent une fortune et laisseront une belle addition rien que sur la Chiron (la Tourbillon est très probablement un prototype de développement).

« Rien à voir ici, juste une journée normale de travail », commente Mate Rimac qui n’est vraiment jamais le dernier à s’amuser avec ses Bugatti.