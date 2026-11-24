Quand une Audi R8 se prend pour une Bugatti Chiron
Est-ce vraiment nécessaire de débourser plusieurs millions d’euros pour rouler au volant d’une auto au look de Bugatti ? En Chine, une transformation spectaculaire permet de faire illusion à condition de ne pas trop tendre l’oreille.
Il suffit parfois d’un changement de carrosserie pour s’offrir une supercar à plusieurs millions d’euros. En Chine, un préparateur a trouvé une solution nettement moins coûteuse que de passer commande chez Bugatti.
Sur Instagram, une étrange Chiron noir métal s’avance devant les locaux du garage Linghu Auto Custom. Sa silhouette semble convaincante, mais sa sonorité trahit immédiatement la supercherie. Exit le W16 quadriturbo de 1 500 chevaux : sous cette robe de Molsheim se cache une Audi R8 de première génération avec son V8 atmosphérique 4,2 litres de 420 chevaux.
Des dimensions d’Audi R8
Le préparateur chinois a entièrement redessiné la carrosserie pour reproduire les lignes de la Bugatti, de sa calandre en fer à cheval à ses prises d’air latérales caractéristiques. L’illusion fonctionne plutôt bien, du moins à première vue. La dernière séquence révèle toutefois les limites de l’exercice. Stationnée à côté d’une R8 d’origine, la fausse Chiron affiche des proportions pratiquement identiques à celles de sa donneuse d’organes. Cela dit, avec 301 km/h en pointe, cette imitation n’a pas exactement les performances d’une vulgaire voiturette.
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