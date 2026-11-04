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Renault Megane 4

Ils défoncent une boutique Hermès avec une Renault Mégane pour voler des foulards

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Wilfried Leroux

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Et en plus, les trois cambrioleurs concernés ont été tout de suite arrêtés en flagrant délit. Ils avaient prévu de repartir dans une BMW Série 5.

Ils défoncent une boutique Hermès avec une Renault Mégane pour voler des foulards
Une Renault Mégane utilisée en voiture bélier pour défoncer l'entrée de la boutique. Image : MaxPPP.

Après l’énorme cambriolage d’une concession automobile à Marseille, un autre braquage spectaculaire a ciblé une boutique prestigieuse de la ville de Dijon dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier.

Comme le rapportent les journalistes de France 3, trois cambrioleurs ont défoncé la devanture de la boutique Hermès de la ville, utilisant pour cela une Renault Mégane de quatrième génération équipée de fausses plaques d’immatriculation. Le véhicule a servi de voiture-bélier et les malfrats ont ensuite pénétré dans la boutique.

Tout ça pour rien !

Les trois cambrioleurs ont essayé de charger le plus de marchandise possible dans un autre véhicule, une BMW Série 5 déclarée volée quelques jours plus tôt en Suisse. « Ils ont récupéré des foulards, des parfums et d’autres objets », a précisé le procureur.

Mais justement, ils n’ont pas eu le temps de terminer le chargement : la police nationale a pu arriver à temps sur place pour intercepter et arrêter les trois auteurs suspectés, âgés de 18, 24 et 25 ans (déjà connus des forces de l’ordre pour vol en bande organisée).

Les suspects ont été placés en garde à vue et une enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de la police. Avaient-ils prévu de voler des sacs de la marque Hermès ? Les modèles de la gamme « Birkin » coûtent 8 000€ pour les moins chers d’entre eux mais il n’est pas certain que ces marchandises-là soient systématiquement conservées en boutique compte tenu de leur valeur.

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