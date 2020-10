Les 12 berlines compactes du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

Les berlines compactes résistent plutôt bien à l’explosion des SUV. Ces voitures à mi-chemin entre la citadine (Renault Clio) et la berline familiale (Renault Talisman) représentent un bon compromis. Elles sont peu encombrantes, leurs tarifs sont réalistes et sur le long terme elles affichent des coûts à l’usage moins élevés qu’un SUV (entretient, consommation, etc.). En 2019, le marché de la berline, qui englobe celui des compactes (Renault Mégane) et des familiales, représentait une vente sur deux dans l’Hexagone, soit plus de 1,1 millions d’exemplaires selon le CCFA (comité des constructeurs français d’automobiles). La tendance pour 2020 est sensiblement la même, avec sur les 8 premiers mois de l’année, un marché à hauteur de 49%.

A l’occasion de notre premier salon Caradisiac nous avons réuni les berlines compactes les plus vendues en France. On retrouve dans ce classement des voitures généralistes mais également des modèles dits “premium”, dont le prix est supérieur. Découvrez la liste des 12 modèles les plus vendus en France présents sur notre salon.

Les 12 berlines compactes du salon de l'auto Caradisiac

5 nouveaux modèles

L'avis de Caradisiac sur les 7 autres modèles

Les préférences des journalistes de Caradisiac

La subjectivité n'a pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles compactes, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la Renault Mégane restylée que l'ancienne Peugeot 308.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter une berline compacte d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "je craque pour la nouvelle Seat Leon"



Longtemps considérée comme le parent pauvre du groupe Volkswagen, qui mettait davantage en lumière la Golf, la Leon profite aujourd'hui des mécaniques et des technologies derniers cris en provenance de la maison mère. Son principal point noir, un intérieur spartiate aux plastiques bas de gamme, a fait l’objet d’une grosse amélioration. En plus d'être jolie à regarder elle est aussi très agréable à conduire avec en prime des motorisations hybrides rechargeables et une splendide déclinaison break.

Manuel Cailliot : "Passion 308, raison Leon"

"Clairement, je n'ai pas encore trouvé de berline compacte aussi agréable à conduire que la Peugeot 308, dont le i-cockpit avec son petit volant, ses réglages de suspension privilégiant le dynamisme sans négliger le confort, me conviennent parfaitement. Mais si la raison devait l'emporter, l'outsider Seat Leon pourrait bien avoir ma préférence. Bien sous tout rapport, cette espagnole à l'excellent rapport prix/prestation, cousine de la Volkswagen Golf tout en coûtant bien moins cher, est à mon sens un excellent choix."

Pierre Desjardins : "La Toyota Corolla, la nouvelle référence"

La Corolla a repris ses droits face à l'Auris et le résultat est bluffant. D'abord esthétiquement, ce qui est, nous sommes d'accord, une question de goût, mais aussi en matière de motorisation hybride, Toyota confirmant son statut de référence dans le domaine. La version dans sa version 122h continue ainsi d'offrir une efficience extraordinaire dans la droite ligne de ses prédécesseurs mais avec un agrément supplémentaire pour conquérir les réticents à la boîte e-CVT. A choisir en break Touring Sports pour gagner en habitabilité arrière et en volume de coffre.

Pierre-Olivier Marie : "La Seat...ou la C4!"



"J'aime beaucoup le style de la nouvelle Seat Leon, et je pourrais me laisser tenter par son rapport prix/prestations plus avantageux que celui de la Golf. Mais avant de me décider, il faudrait tout de même que j'aie l'opportunité d'essayer la nouvelle C4, qui m'intrigue beaucoup et a le bon goût de fortement se démarquer de la concurrence. Ce qui est amusant, c'est que ces deux voitures sont très différentes l'une de l'autre...mais m'attirent tout autant!"

Olivier Pagès : "je reste fidèle à la Peugeot 308"

La seconde génération de Peugeot 308 représente toujours un bonheur à conduire. Son petit volant, sa direction précise et son excellent rapport confort/dynamisme font de la compacte de Peugeot, l'une des meilleures de la catégorie. Elle m'a tellement séduit que j'ai craqué pour une version SW comme véhicule personnel. Le prochain restyling qui va introduire l'instrumentation numérique va lui permettre de rester au top de la forme.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !