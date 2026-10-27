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A Marseille les Skoda, Cupra et Seat volées dans les émeutes du 17 octobre réapparaissent dans des braquages

Dans Faits Divers / Insolite / Autres faits divers / insolite

Cédric Pinatel

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Après un énorme vol de 38 voitures dans un concessionnaire du groupe Volkswagen à Marseille, certains des véhicules pistés depuis par les forces de l’ordre réapparaissent dans d’autres braquages. Le préjudice est énorme.

A Marseille les Skoda, Cupra et Seat volées dans les émeutes du 17 octobre réapparaissent dans des braquages
Une Cupra Leon accidentée entre un Audi Q2 et un Skoda Enyaq à la concession Cap Milanesio de Marseille. Image : La Provence / DR.

Les dégradations de véhicules sur la voie publique ont été nombreuses lors des émeutes du 17 octobre dernier un peu partout en France : plus d’un millier d’après les premières estimations de la sécurité civile qui manquent encore de précision pour l’instant.

Dans certaines villes du pays, ces dégradations ont été accompagnées de nombreux vols y compris au sein de concessions automobiles. Notamment à Marseille où, comme l’ont reporté les journalistes de La Provence, un braquage de grosse envergure a eu lieu dans la nuit du 17 octobre au sein de la concession Cap milanesio qui distribue en neuf les marques Skoda, Cupra ou encore Seat (en plus de véhicules d’occasion d’autres marques du groupe Volkswagen). Pas moins de 38 véhicules ont été volés sur place après une entrée par effraction.

Près de 800 000€ de voitures volées

D’après les propriétaires de la concession, entre 600 000 et 800 000€ de véhicules ont été volés. Le groupe de voleurs comprenant une cinquantaine d’individus ! Des véhicules ont aussi été accidentés sur place comme on peut le voir dans la photo de tête et très vite, les policiers sollicités sur cette affaire ont imaginé que des véhicules seraient utilisés dans d’autres braquages.

Ce qui n’a pas manqué : toujours d’après La Provence, au moins deux braquages ont été commis avec deux véhicules volés dans la concession au cours des jours derniers. Certains véhicules ont par ailleurs été détectés dans les flux de circulation par les systèmes de surveillance automatisée et quatre personnes ont été arrêtées.

La Provence ajoute que ces quatre personnes ont été mises en examen mais que, dans une décision qui a « surpris tout le monde y compris le parquet de Marseille », ils ont ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

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