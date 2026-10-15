Skoda Epiq, la compacte électrique qui veut tout casser

Quoi de neuf au Mondial de l’automobile ? Bien des modèles, chez tous les constructeurs ! Mais les visiteurs à la recherche d’une voiture électrique abordable (dans une certaine mesure, s’entend), pourront judicieusement s’attarder chez Skoda, qui présente l’Epiq, un crossover compact long de 4,18 m., soit 31 cm de moins que l’Elroq.

Pour autant, ce modèle se caractérise par des aspects pratiques soignés, à commencer par un coffre dont le volume atteint 475 litres en comptant le sous-coffre (soit en tout 5 litres de mieux que l’Elroq)! A cela s’ajoute une excellente habitabilité arrière, avec une banquette pouvant accueillir 3 personnes, dont deux adultes qui profiteront d’un bon espace aux jambes. Retenez aussi que sous le capot avant, un "frunk" (contraction de front trunk, ou coffre avant, NDLR) permet d'accueillir quelques menus objets, à commencer par le second câble de recharge.

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Pour animer l’ensemble, on trouve en haut de gamme un moteur de 211 ch permettant le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. Côté batterie, la version haut de gamme Epiq 55 annonce 430 km d’autonomie grâce à une « pile » NMC (Nickel-manganèse-cobalt) d’une capacité de 55 kWh capable de recharger à 125 kW. La recharge de 10 à 80% peut alors s’opérer en 23 minutes quand les conditions optimales sont réunies.

L’entrée de gamme Epiq 35 et la version intermédiaire Epiq 40 reçoivent une batterie de 38,5 kWh à technologie LFP (lithium-fer-phosphate), avec une autonomie maximale de 315 km. Celui-ci alimente soit un moteur de 116 ch (puissance de recharge bridée à 50 kW), soit un moteur de 135 ch avec recharge à 90 kW (10-80% possible en 28 mn).

Ce modèle est le plus accessible de la gamme électrique du constructeur tchèque, et ses tarifs sont comparables à ceux du Kamiq à motorisation thermique, soit une gamme démarrant à 26 470 € hors aides à l’achat. Un tarif encore raisonnable, mais attention : celui-ci va jusqu’à doubler sur les versions haut de gamme, à l’image de la version Sportline exposée sur le stand de la marque au Mondial.

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J’achète ou pas ?

J’achète…ou plutôt je loue, étant entendu que le fait d’acheter une voiture électrique revient en grande à se porter acquéreur d’une batterie qui représente une part considérable de la valeur à neuf. Or, une batterie s’use et perd de ses capacités initiales de rétention à mesure que les années passent. Mieux vaut laisser ce risque au constructeur.