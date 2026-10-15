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Skoda Epiq, la compacte électrique qui veut tout casser

Dans Salons / Salon de Paris

Pierre-Olivier Marie

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Pleinement lancé sur l'électrique, Skoda espère beaucoup de ce nouveau crossover compact. Mais si les tarifs démarrent relativement bas, les versions haut de gamme finissent par coûter cher. Skoda prendrait-il un peu la grosse tête?

Skoda Epiq, la compacte électrique qui veut tout casser
« En France, nos ventes progressent de 9,5 % de janvier à août dans un marché en hausse de 3 %. Nos ventes électriques ont doublé et représentent désormais 42 % de nos volumes », explique Skoda. La crise des carburants ne va faire qu’accélérer cette tenda

Quoi de neuf au Mondial de l’automobile ? Bien des modèles, chez tous les constructeurs ! Mais les visiteurs à la recherche d’une voiture électrique abordable (dans une certaine mesure, s’entend), pourront judicieusement s’attarder chez Skoda, qui présente l’Epiq, un crossover compact long de 4,18 m., soit 31 cm de moins que l’Elroq.
Pour autant, ce modèle se caractérise par des aspects pratiques soignés, à commencer par un coffre dont le volume atteint 475 litres en comptant le sous-coffre (soit en tout 5 litres de mieux que l’Elroq)! A cela s’ajoute une excellente habitabilité arrière, avec une banquette pouvant accueillir 3 personnes, dont deux adultes qui profiteront d’un bon espace aux jambes. Retenez aussi que sous le capot avant, un "frunk" (contraction de front trunk, ou coffre avant, NDLR) permet d'accueillir quelques menus objets, à commencer par le second câble de recharge.

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L’écran de 5,3 pouces situé dans l'axe du volant délivre les informations relatives à la conduite, et se complète d’une unité centrale tactile de 13 pouces, fournie d’office sur toutes les versions.
L’écran de 5,3 pouces situé dans l'axe du volant délivre les informations relatives à la conduite, et se complète d’une unité centrale tactile de 13 pouces, fournie d’office sur toutes les versions.

Pour animer l’ensemble, on trouve en haut de gamme un moteur de 211 ch permettant le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. Côté batterie, la version haut de gamme Epiq 55 annonce 430 km d’autonomie grâce à une « pile » NMC (Nickel-manganèse-cobalt) d’une capacité de 55 kWh capable de recharger à 125 kW. La recharge de 10 à 80% peut alors s’opérer en 23 minutes quand les conditions optimales sont réunies.

L’Epiq dispose de nombreuses aides à la conduite, et peut même proposer une conduite semi-autonome dans les embouteillages. Le Cx de 0,275 participe de l’efficience de cette voiture qui promet un rayon d’action de 430 km avec sa grosse batterie.
L’Epiq dispose de nombreuses aides à la conduite, et peut même proposer une conduite semi-autonome dans les embouteillages. Le Cx de 0,275 participe de l’efficience de cette voiture qui promet un rayon d’action de 430 km avec sa grosse batterie.

L’entrée de gamme Epiq 35 et la version intermédiaire Epiq 40 reçoivent une batterie de 38,5 kWh à technologie LFP (lithium-fer-phosphate), avec une autonomie maximale de 315 km. Celui-ci alimente soit un moteur de 116 ch (puissance de recharge bridée à 50 kW), soit un moteur de 135 ch avec recharge à 90 kW (10-80% possible en 28 mn).

Ce modèle est le plus accessible de la gamme électrique du constructeur tchèque, et ses tarifs sont comparables à ceux du Kamiq à motorisation thermique, soit une gamme démarrant à 26 470 € hors aides à l’achat. Un tarif encore raisonnable, mais attention : celui-ci va jusqu’à doubler sur les versions haut de gamme, à l’image de la version Sportline exposée sur le stand de la marque au Mondial.

Oui oui, près de 50 000 € pour la version Sportline exposée au Mondial...
Oui oui, près de 50 000 € pour la version Sportline exposée au Mondial...

 

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Un volume de coffre de référence malgré un gabarit réduit.
Un volume de coffre de référence malgré un gabarit réduit.

 

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Epiq, Peaq, Kodiaq, Karoq, Kamik…ne manque que le Kradok. Les noms des Skoda sont juste incompréhensibles.
Epiq, Peaq, Kodiaq, Karoq, Kamik…ne manque que le Kradok. Les noms des Skoda sont juste incompréhensibles.

J’achète ou pas ?

J’achète…ou plutôt je loue, étant entendu que le fait d’acheter une voiture électrique revient en grande à se porter acquéreur d’une batterie qui représente une part considérable de la valeur à neuf. Or, une batterie s’use et perd de ses capacités initiales de rétention à mesure que les années passent. Mieux vaut laisser ce risque au constructeur.

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